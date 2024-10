Eine ausgesprochen nette Ecke im Westen der Stadt hat sich das Café Madam Anna Ekke für seinen zweiten Standort ausgesucht. Wer durch die idyllischen Altbaustraßen in Neuhausen spaziert, erkennt das Lokal am Gesicht der Madam, das die Gäste dort seit dem Sommer freundlich auf dem Ladenschild begrüßt - und vielleicht auch an wartenden Menschen auf dem Bürgersteig.

Denn so ruhig wie auf den Straßen ist es im Café nicht. An einem Sonntagvormittag ist im Madam Anna Ekke Hochbetrieb. Wer sich hungrig auf den Weg macht und Wartezeiten vermeiden möchte, sollte am Wochenende unbedingt reservieren.

Die zweite Filiale des Cafés hat im Juli 2024 in Neuhausen eröffnet. (Foto: Catherina Hess)

Innen dominiert die grüne Theke den Raum. (Foto: Catherina Hess)

Ist ein Platz in dem Raum mit den großen Pflanzen, üppigen Teppichen und bunt illustrierten Wänden ergattert, lässt der Service nicht lange auf sich warten. Nach wenigen Minuten stehen die Getränke auf dem Tisch. Feinste Latte-Art sollte man hier nicht erwarten. Ein ehrlicher Cappuccino (3,90 Euro) macht sich mit einem frisch gepressten Orangensaft (4,90 Euro) aber auch gut. Auch, wenn für die Hafermilch ein Aufpreis von 50 Cent berechnet wird und der frisch gepresste Orangensaft nur die zweite Wahl war – der Orange-Karotten-Ingwer-Mix war schon aus.

Die Brunch-Karte lässt kaum einen Wunsch offen. Bis 15 Uhr kommen Frühstücker, sowohl aus dem Team „Süß“ als auch aus dem Team „Salzig“, auf ihre Kosten. Klassiker wie Rührei mit Brot und Butter (6,90 Euro) stehen neben Shakshuka (13,90 Euro) und opulentem „Ekk Royal“ (15,50 Euro) auf der Karte. Hinter diesem majestätisch anmutenden Namen verstecken sich zwei pochierte Eier mit Räucherlachs, Miso-Hollandaise und Avocadocreme auf einem Sauerteig-Brot. Ob eine belegte Scheibe Brot 15,50 Euro wert ist, darüber lässt sich streiten. Wer sich dafür entscheidet, kann sich jedenfalls auf ein liebevoll angerichtetes Gesamtkunstwerk freuen, bei dem einfach alles zusammenpasst.

Ein bunt gedeckter Frühstückstisch im Café Madam Anna Ekke in Neuhausen: Turkish Ekks, Ekk Benedict, French Toast und Huevos Rancheros. (Foto: Catherina Hess)

Die Speisekarte hat einige vegane Optionen im Angebot, zum Beispiel Schoko-Kirsch-Kuchen oder Apple Crumble. (Foto: Catherina Hess)

Die Kuchenvitrine im Café ist gut gefüllt, es ist gar nicht so leicht, sich zwischen Linzer Torte, American Cheesecake oder Mohn-Gugelhupf zu entscheiden. Sowohl die Kuchenauswahl als auch die Brunch-Karte bietet einige vegane Optionen: zum Beispiel Apple Crumble, veganes Shakshuka, Hummus-Frühstück oder Pancakes.

So breit gefächert wie die Speisekarte ist auch das Publikum im Anna Ekke in Neuhausen. Neben einem Seniorentisch sitzen junge Pärchen und Gäste, bei denen das Frühstück zuerst in der Instagram-Story landet, bevor es den Weg in den Magen findet. Dafür eignen sich die hübsch angerichteten Teller allerdings auch optimal.

In dem Café lässt es sich wunderbar tratschen und entspannen. Ein Gast am Nebentisch freut sich über den Start in den Sonntag: „Frühstücken gehen ist das krasseste Luxusgefühl in meinem Leben“, sagt er. Ganz ohne Luxus-Preise kommt das Luxusgefühl im Café Madam Anna Ekke nicht aus. Aber hausgemachte Speisen und Liebe zum Detail kosten vielleicht auch ihren Preis.

Café Madam Anna Ekke Neuhausen, Schlörstraße 11, 80634 München, Telefon: 089/32208361, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 18 Uhr.