In der Loretta Bar an der Müllerstraße kann man den Feierabend mit einem Bier oder einem Aperitivo beginnen. Mitten im Glockenbachviertel gelegen ist das Lokal ein idealer Startpunkt für alles, was die Stunden danach noch bringen mögen. Entweder man zieht von hier aus weiter oder bleibt, trinkt noch ein paar Cocktails und genießt die lebhafte Atmosphäre der Bar, die schon lange als eine Münchner Institution gilt.

Wenn die Nacht doch etwas wilder geworden ist, ist die Loretta Bar aber auch ein Ort, an den man am nächsten Morgen zurückkehren kann. Denn hier gibt es nicht nur abends Drinks, sondern auch Frühstück, und das bis zum Nachmittag.

Die knappe Frühstückskarte überzeugt vorwiegend durch Klassiker. Es gibt Croissants und auch Eier mit Brot und Speck, die sich genau wie der Croque Madame (9,80 Euro) hervorragend als Katerfrühstück eignen und von der aufmerksamen Bedingungen schnell an den Tisch gebracht werden. Wer es gesünder am Morgen mag, wählt ein Porridge (11,90 Euro) oder aus verschiedenen Joghurt-Variationen (9,80 bis 11,80 Euro). Besonders beliebt ist das Bircher Müsli (10,90 Euro) – Overnight-Oats mit geriebenem Apfel, Obst und Honig. Auch Veganes steht in der Loretta Bar zur Auswahl.

Detailansicht öffnen Tagsüber kann man die Loretta Bar zum Büro machen. (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen In der Theke liegen verschiedene Croissants. (Foto: Stephan Rumpf)

Doch nicht nur zum Auskatern eignet sich das Lokal. Manche verlegen ihr Büro in die Bar, die bereits um acht Uhr morgens öffnet. Neben den Cappuccino-Tassen werden tagsüber die Laptops aufgeklappt. Man trifft sich zum Kundengespräch, zum Networken. Mittags zum Lunch mischt sich die Kundschaft. Zwischen Münchnerinnen und Münchnern und Stammgästen finden sich dann auch einige internationale Gäste. Während des Oktoberfests sollte man allerdings wissen: Von 19 Uhr an sind Dirndl und Lederhosen in der Loretta Bar verboten.

Detailansicht öffnen An den Tischen im Freien sitzt man direkt an der Müllerstraße. (Foto: Stephan Rumpf)

Bayerische Tracht passt nicht so ganz zum Stil der schlicht eingerichteten Bar. Ein Blickfang im Inneren ist zwischen den vielen Tischen, Hockern und Holzbänken die große goldene Säule, die den Bar-Bereich von den Tischen trennt. 2012 hatten die Betreiber die zunächst kleinere Bar vergrößert, indem sie das Geschäft nebenan mieteten. Nach den Umbauten blieb die Säule.

Durch die großen Fensterfronten hat man das Geschehen auf der bunten Müllerstraße immer im Blick, wo draußen die Tram vorbeirattert und man Ausschau nach extravaganten Outfits halten kann. Wer noch mehr in den Trubel des Glockenbachviertels eintauchen will, setzt sich an einen der Tische vor der Bar, an denen man direkt an der Müllerstraße sitzt.

Loretta Bar, Müllerstraße 50, 80469 München, Telefon: 089 /3077370, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 8 bis 1 Uhr, Samstag 8 bis 3 Uhr, Sonntag 10 bis 19 Uhr.