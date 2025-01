Erst frühstücken, dann einkaufen – so sieht bei vielen ein typischer Samstag aus. Umso praktischer ist es, wenn beides an einem Ort stattfinden kann wie in der Kleinen Markthalle im Lehel. Das hübsche Ladencafé eröffnete vergangenen Mai in einem kleinen Verkaufsraum am St.-Anna-Platz, in dem zuvor ein Obst- und Gemüsegeschäft war.