Zuhause in Frankreich

Herzhafter Bagel oder süße Tartelette? Im französischen Café la Maison ist die Auswahl groß. Und die Lage in Haidhausen lädt dazu ein, möglichst viel zu probieren.

Von Franz Hausmann

Wenn die Sonne noch tief steht und ihre Strahlen sich den Weg durch die Bäume suchen, kann man Malek Bakouk nur beneiden. Der junge Franzose bedient seine Gäste vor seinem Café la Maison an der Weißenburger Straße. Flink läuft er zwischen den Tischen umher, es wirkt, als würde er seine Arbeit gerne machen. "Ich bin in Frankreich zwischen Bäckereien und Cafés aufgewachsen, viele Verwandte hatten welche", sagt er. Der Geruch von frischem Kaffee und Gebäck gehöre für ihn zum Leben einfach dazu, wie Heimat fühle sich das an.

Auch die Lage dürfte dazu beitragen, dass er gerne in seinem französischen Café in Haidhausen bedient. Zentral gelegen zwischen Rosenheimer und Weißenburger Platz, profitiert es von seiner angenehm ruhigen Umgebung. Stets den Brunnen auf dem Weißenburger Platz im Blick, fühlt sich offenbar nicht nur Bakouk wohl, sondern auch seine Gäste.

Detailansicht öffnen Malek Bakouk (links) und sein Mitarbeiter servieren im Café la Maison auch Macarons. (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen Der kleine Innenraum mit gemusterten Tapeten. (Foto: Stephan Rumpf)

Seinen Besuchern bietet Bakouk seit 2019 zahlreiche Köstlichkeiten. Das Café la Maison ist Croissanterie, Pâtisserie, Viennoiserie und hat viele französische Schmankerl wie Croissants, Tartelettes und Macarons im Angebot. Wer hier nur Französisch versteht, kann beruhigt sein: Die diversen Backwaren kann man sich in der Vitrine des Cafés anschauen. Die steht im kleinen Innenraum, dessen Wände gemusterte Tapeten zieren. Die Einrichtung ist eher dunkel gehalten und recht unauffällig. Wie draußen sind die Tische auch im Lokal relativ klein, zur ausführlichen Lektüre großformatiger Zeitungen ist das Café etwas eng.

Was gibt es und was kostet es?

Die Speisekarte ist umfangreich, es gibt Herzhaftes und Süßes - wobei der Schwerpunkt klar auf Letzterem liegt. Ein klassisches kleines Frühstück (Cappuccino, Croissant, Marmelade und Butter für 5,50 Euro) findet sich ebenso auf der Karte wie diverse Omelettes (ab 6,50 Euro) und ein veganer Apfel-Zimt-Nuss-Kuchen (4,50 Euro).

Einige Speisen stechen besonders heraus, weil man sie nicht alle Tage sieht. Darunter: das erfrischende Vanille-Zitronen-Croissant (2,70 Euro) und ein Dinkel-Bagel mit Ziegenkäse, Rucola und Bio-Feigenmarmelade (5,50 Euro). Mit seinem umfangreichen Angebot eignet sich das Lokal auch zum Brunchen oder für einen Mittagssnack. Wenn es mal schnell gehen muss, kommt aber zum Beispiel auch der Espresso für 2,20 Euro in Frage.

Detailansicht öffnen Was gibt's heute? Das Angebot findet man auch auf den zahlreichen Tafeln vor dem Café. (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen Im Außenbereich lässt es sich gut aushalten. (Foto: Stephan Rumpf)

Und wen trifft man hier?

"Neulich sind Leute extra aus Ingolstadt angereist", sagt Bakouk, der auch viele Münchnerinnen und Münchner in seinem Café begrüßt. Gerne kämen Gäste auch mal für ein Date hierher. Das Café und sein Gebäck seien beliebt, eine Reservierung deshalb gerade am Wochenende und an Feiertagen sinnvoll. Gebacken werde jeden Tag frisch. "Unser Ziel ist, dass sich Leute hier zuhause fühlen", sagt Bakouk über sein Café la Maison.

Café la Maison, Weißenburger Straße 6, 81667 München, Telefon: 0176 37732139; Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 8 bis 18 Uhr