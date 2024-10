André Kleinhenz empfand es bei Spaziergängen mit seinem Mann durch Haidhausen immer als schade, dass sich in der Preysingstraße 18 kein Café befand, sondern ein EMS-Sportstudio. Immerhin scheint der kleine Platz an der Rückseite der Kirche St. Johannes wirklich wie dafür gemacht zu sein, hier in Ruhe einen Kaffee zu trinken.