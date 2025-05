Noch steht er da, der mannshohe Aufsteller in der Fürstenfelder Straße, die eine Seite mit babyblauem Hintergrund, die andere eher sonnengelb, jeweils mit der Aufschrift „Guglhupf – Das bayerische Café im Herzen Münchens“. Dass es nun zu einer Not-Operation an ebendiesem Herzen kommt, liegt weder an dem stummen Aufsteller mit den Pfeilen Richtung Passage noch an den beiden Messing-Anschlägen in der Kaufingerstraße am anderen Ende des Durchgangs. All das wird bald verschwunden sein, denn am 30. Juni wird das „Guglhupf“ für immer seine Pforten schließen, nach 48 Jahren. Nach „Stadtcafé“, „Brasserie Tresznjewski“, „Lucullus“, „Ratskeller“, „Siebenbrunn“ und dem „Harlachinger Jagdschlössl“ das nächste Traditionslokal, das nicht mehr kann und aufgeben muss.