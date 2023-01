Das Ginger and Gray's überrascht mit ausgefallenen Specials von Übersee und bietet neuerdings auch Speisen ohne tierische Produkte an. Benannt ist das Café nach den Bärten der zwei Inhaber.

Von Jacqueline Lang

Mit dem "Ginger & Gray's" haben sich Milan Blanusa und Kevin Otto 2020 einen Lebenstraum erfüllt, auch wenn die Pandemie ihnen, wie so vielen Gastronomen, gerade in der Anfangszeit einiges abverlangt hat: Gerade erst hatten sie ihr Café im Lehel eröffnet, da war plötzlich nur noch To-go-Geschäft möglich.

Die beiden Männer, nach deren Bartfarben das Ginger & Gray's benannt ist - Otto ist der Mann mit dem roten, Blanusa der mit dem grauen -, haben trotzdem nicht aufgegeben und 2021 sogar noch ein gleichnamiges Cateringunternehmen gegründet. Viele schlaflose Nächte und Cupcakes später haben sie nun Ende des vergangenen Jahres noch einmal einen Neustart gewagt: Mit ihrem Café sind sie in die Maxvorstadt gezogen.

Der neue Laden in der Heßstraße bietet viel Platz für die Gäste - und viele unterschiedliche Stilrichtungen: Am Eingang prangt ein riesiges buntes Graffiti, an einer anderen Wand hängen - selbstverständlich aus Kunststoff - die Köpfe von Straußen und Giraffen, die als Lampen fungieren, wieder an einer anderen Wand steht in großen Leuchtbuchstaben das Wort "Café". Der Bereich hinter dem Tresen ist schwarz gefliest, auf mehreren braunen Ledercouchen und mit Kuhfell bezogenen Stühlen können es sich die Gäste gemütlich machen.

Ein einheitliches Einrichtungskonzept auszumachen ist zwar schwer, aber die Art und Weise, wie alles platziert ist, lässt trotzdem keinen Zweifel daran, dass hier nichts dem Zufall überlassen wurde. Wenn man herausfinden würde, dass das Ginger & Gray's eine amerikanische Diner-Kette ist, die alle Läden so eingerichtet hat, man wäre jedenfalls nicht sonderlich überrascht.

Das ist vermutlich kein Zufall: Immerhin beschreiben die Betreiber Blanusa und Otto das Ginger and Gray's auf ihrer Instagram-Seite ganz bewusst als "american-inspired", von den Staaten inspiriert. Und was ist schon amerikanischer als ein Diner?

Was gibt es dort?

Der amerikanische Einfluss zieht sich auch durch die Speise- und Getränkekarte. Kein Wunder, stammt der Koch doch aus San Diego: Neben Pancakes mit regelmäßig wechselnden Specials - gerade etwa stehen Dunkle-Schokoladen-Himbeer-Pancakes und Nougat-Banane-Pancakes (je 14,50 Euro) auf der Karte - bekommt man im Ginger & Gray's am Wochenende eine Auswahl an Frühstücksburritos.

Da wäre zum Beispiel der "Granjera"-Burrito (14,99 Euro), der mit Rührei, Speck, Kartoffeln, Käse, gegrillten Paprika, Zwiebeln und Pilzen sowie Guacamole und Sour Cream gefüllt ist, oder der "San Diego"-Burrito (17,99 Euro) mit gegrilltem Steak anstelle von Speck daher kommt. Als fleischlose Alternative gibt es den "Verdura"-Burrito (13,50 Euro). Satt machen garantiert alle drei. Als herzhafte Alternative zum Burrito gibt es zudem ein Croissant-Sandwich (9,99 Euro). Das ist ähnlich gefüllt wie das "Granjera"-Burrito, nur ohne die Saucen.

Wer Lust auf ein Geschmackserlebnis hat, sollte das Hangover-Sandwich probieren: Franzbrötchen werden in dieser Kreation mit Käse, Speck, gegrilltem Hühnchen, einem Spiegelei gegrillt, getoppt mit einem Schuss Ahornsirup. Klingt gewagt, schmeckt köstlich - allein der Käse könnte noch ein wenig geschmolzener sein.

Detailansicht öffnen Ob süß oder herzhaft: Alle Speisen im "Ginger & Gray's" eignen sich zum Teilen. (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen Im Ginger & Gray's trifft man viele englischsprachige Gäste. (Foto: Stephan Rumpf)

Lecker ist auch "Plain Jane": Dahinter verbergen sich vier Scheiben French Toast mit geschlagener Sahne, Ahornsirup und frischen Früchten (7, 99 Euro). Und das Ginger & Gray's wäre nicht das Ginger & Gray's, wenn es nicht auch hier für jeden perfekten Wochenendbrunch ausgefallene Specials gäbe: Wie etwa klingt ein French Toast mit Biscoffsauce und Apfel-Zimt-Kompott oder einer mit frischen Bananen und Karamellsauce (je 14,50 Euro)?

Wem das an Auswahl nicht reicht, sollte einen Blick in die große Glasvitrine gleich neben dem Eingang werfen: Neben klassischen Brownies findet man hier Kalorienbomben in diversen Geschmacksrichtungen (je nach Größe zwischen 3,70 Euro und 4,80 Euro). Und wie bei fast allen Gerichten, die im Ginger & Gray's serviert werden, ist auch bei den Kuchen teilen kein Problem. Die Stücke sind großzügig.

Auf der Getränkekarte stehen neben Klassikern wie Cappuccino (klein 2,90 Euro/ groß 4,20 Euro) für Experimentierfreudige und Gemüsefreunde auch ein Kurkuma- und ein Red Beet-Latte (je 4,50 Euro), für einen Aufpreis von 60 beziehungsweise 50 Cent gibt es einen Extraschuss geschlagene Sahne oder Sirup in und auf alle heißen Getränke. Anders als in einem Diner kriegt man allerdings nicht so viel Kaffee nachgeschenkt, wie man will.

Neuerdings kommen im Ginger & Gray's auch Veganerinnen und Veganer auf ihre Kosten. Die Schwarzwälderkirsch-Pancakes oder und die Cookies'n'Cream-Pancakes (14,50 Euro), die als Winter-Special neu auf der Karte stehen, gibt es auch ohne tierische Produkte. Zudem haben es ein veganes Croissant-Sandwich mit gegrilltem Gemüse, veganem Speck und veganer Mayo sowie ein veganes Bagel-Sandwich mit Hummus, Rucola und gegrilltem Gemüse auf die Karte geschafft.

Wen trifft man dort?

An den Tischen sitzen viele englischsprachige Gäste und solche, die den amerikanischen Lifestyle feiern. Vor allem für letztere überlegen sich die Betreiber immer wieder besondere Aktion, etwa einen Christmas-Pyjama-Brunch in der Vorweihnachtszeit oder einen Hangover-Brunch an Neujahr.

Unter der Woche scheint es trotz Lunch-Karte und einer großen Auswahl an Drinks für einen Absacker noch etwas schwierig, die Tische voll zu kriegen, denn das Café in der Heßstraße kann auf Laufkundschaft nur bedingt hoffen. Am Wochenende empfiehlt sich aber eine Reservierung.

Für Menschen, die nicht gut zu Fuß sind, ist das Ginger & Gray's übrigens ideal: Es gibt keine Treppen und die Gänge zwischen den Tischen sind breit genug für einen Rollstuhl oder einen Kinderwagen.

Ginger & Gray's, Heßstraße 74, 80798 München, Reguläre Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 10 bis 22 Uhr, Sonntag 10 bis 20 Uhr, Frühstück gibt es samstags und sonntags jeweils von 10 bis 15 Uhr.