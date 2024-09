Altbau und Stuckdecke treffen im Café Fela auf bunte Kaugummi-Farben. Die Tische, Vasen und Kerzen sind orange, lila, grün und rosa. Die Gäste sitzen in dem asiatischen Lokal in der Maxvorstadt auf bunten blumenförmigen Kissen auf ihren Stühlen. Das Getränk der Wahl wird auf ebenfalls blumenförmigen Untersetzern aus Kork serviert.

Kulinarisch dreht es sich im Café Féla vor allem um den farbenfrohen Matcha-Trend aus Asien. Das leuchtend grüne Teepulver kann man sich als Getränk im Matcha Latte (6 Euro) – wahlweise mit Erdbeere, Mango oder in weiteren Varianten – aber auch als Dessert wie im Matcha Tiramisu schmecken lassen. Neben klassischem Kaffee gibt es Spezialitäten wie den Black Sesam Einspänner mit Espresso und schwarzem Sesam (6,50 Euro). Dazu fruchtig-süße Desserts wie das Mango-Kokos-Tiramisu (5,70 Euro) oder verschiedene Kuchen.

Detailansicht öffnen Die Einrichtung im Café ist bunt. (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen Betreiberin Huyen Trang in ihrem mit vielen Details gestalteten Lokal. (Foto: Stephan Rumpf)

Passend zum jungen Publikum schallt fröhlicher Pop aus den Lautsprechern. Die Einrichtung mag so mancher kitschig finden, in der Generation Z würden sie wohl einige aber eher als „ästhetisch“ bezeichnen. Das Essen und Trinken muss nicht nur schmecken, sondern auf Instagram-Posts und in Tiktok-Videos gut aussehen. Beides bietet das Café Féla.

Vor allem junge Frauen kommen an diesem Tag in das Café. Zwei von ihnen machen die bunte Atmosphäre direkt zu ihrer Fotokulisse. Die Freundinnen nutzen die Wartezeit auf ihre Bestellung und posieren an den Tischen. „Kannst du noch mal welche machen?“, fragt eine von ihnen die Freundin auf Englisch. Danach tauschen sie, Fotografin wird zu Model. Während der Strawberry Matcha getrunken wird, werden die Bilder weiter gesichtet. Vermutlich werden sie später auf dem Profil in den sozialen Medien präsentiert.

Das Féla ist aber nicht nur eine hübsche Kulisse, sondern auch ein kreativer Ort. Auf einem weißen Metallregal stehen blanke Keramikfiguren wie Hello Kittys, Vögel oder Fantasiefiguren in verschiedenen Größen bereit, die die Gäste in den Farben ihrer Wahl bemalen können, während sie ihren Iced Matcha schlürfen oder ein Stück bunten Kuchen essen. Auch draußen gibt es ein paar Plätze. Wer es eilig hat, kann seinen Matcha Latte to go genießen.

Detailansicht öffnen Unter der Markise vor dem Café findet sich auch ein Plätzchen im Freien. (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen Die Keramikfiguren im Regal dürfen von den Gästen bemalt werden. (Foto: Stephan Rumpf)

Ein klassisches Frühstückscafé ist das Féla nicht. Doch besonders Liebhaberinnen und Liebhaber süßer Leckereien werden hier glücklich. Spätaufsteher können ihren süßen Start in den Tag entspannt am Mittag beginnen. Gut zu wissen: Kartenzahlung ist nicht möglich, zahlen kann man nur mit Bargeld oder per Paypal.

Café Féla, Augustenstraße 52, 80333 München, Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr und am Wochenende von 12 bis 19 Uhr.