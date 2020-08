Das vegane Lokal Emmi's Kitchen hat eine zweite Filiale eröffnet - in Giesing. Zum Frühstücken kommt man am besten am Wochenende.

Von Janina Ventker

Wenn jetzt selbst Giesing ein solches Lokal hat, scheinen vegane Restaurants und Cafés in München keine exotische Randerscheinung mehr zu sein. "Emmi's Kitchen", bislang in einem schnuckeligen Hinterhof an der Buttermelcherstraße am Gärtnerplatz verortet, hat eine zweite Filiale eröffnet - ausgerechnet an der vielbefahrenen Werinherstraße nahe dem Giesinger Bahnhof.

Einen größeren Kontrast kann es kaum geben. Vom hippen Ausgehviertel ins bodenständige Arbeiterviertel. "Am Gärtnerplatz ist es künstlicher", sagt Betreiber Götz Möglinger. Junge Menschen, Touristen - dort setzt man sich mit veganem Essen quasi ins gemachte Nest. In Giesing gilt es dagegen noch, den ein oder anderen zu überzeugen. Einen Hinweis darauf, dass hier alle Gerichte ohne Fleisch und tierische Produkte auskommen, findet man nur auf der Homepage, von außen wirbt das Lokal damit nicht. Vermutlich eine weise Entscheidung, denn so stolpert auch der ein oder andere Fleischesser hinein - und wird im besten Fall positiv überrascht.

Detailansicht öffnen Die Einrichtung in der zweiten Filiale von Emmi's Kitchen in Giesing ist schlicht. (Foto: Florian Peljak)

Was die Einrichtung angeht, ist Emmi's Kitchen in Giesing etwas erwachsener geworden. Wo am Gärtnerplatz dezenter Shabby Chic in pastelligen Farben zu finden ist, sind die Wände im neuen Lokal in schlichtem Grau gehalten, kleine Farbtupfer bringen nur die dunkelblauen Samtbezüge auf den Bankpolstern und ein paar Grünpflanzen.

Was gibt es da und was kostet es?

Das Grundgerüst aus Frühstück und Mittagessen haben die Betreiber Jennifer und Götz Möglinger in Giesing noch um Abendessen und Alkohol erweitert - eine Rundumversorgung von morgens bis abends. Um dem Giesinger Flair gerecht zu werden, sollen auch etwas deftigere Gerichte den Weg auf die Karte finden, etwa vegane Käsespätzle. Der hausgemachte Spätzleteig kommt ohne Eier aus, die Käsecreme wird auf Cashew-Basis zubereitet. Neu im Giesinger Lokal ist auch der täglich wechselnde Mittagstisch von Montag bis Freitag.

Frühstücken lässt es sich hier am besten samstags (9 bis 17 Uhr), wenn die volle Palette aufgefahren wird. Die American Pancakes mit Früchten, Ahornsirup und hausgemachtem Granola (11 Euro) sind nicht nur hübsch anzusehen, sondern schmecken auch gut. Wer von allem ein bisschen probieren möchte, ist mit "Emmi" gut bedient: Dahinter verbirgt sich eine kleine Portion Tofu-Scramble, das ist veganes Rührei, eine kleine Schale Overnight Oats - also Haferbrei - mit Früchten und hausgemachtem Granola sowie Obazda, Avocadocreme und geröstetes Vollkornbrot (14 Euro).

Wenn man es in der Früh schon etwas deftiger mag, bestellt man am besten den "Beyond Breakfast Burger", bestehend aus einem Brioche-Burgerbrötchen, Beyond Sausage, also Wurst aus pflanzlichen Zutaten, Tofu-Scramble, veganem Cheddar und hausgemachtem Avocado-Hummus (10,50 Euro). Zu empfehlen sind auch die "Vitamine" auf der Karte, etwa die "Fruit Explosion", ein Smoothie mit Beeren, Banane, Apfel und Orangensaft (0,4 Liter für 5,80 Euro). Der Cappuccino mit Pflanzenmilch kostet 3,50 Euro.

Wer es bis 17 Uhr nicht zum Frühstück geschafft hat, kann den ganzen Abend lang vegane Burger und Pizza ordern.

Wer geht da hin?

Ein buchstäblich gemischtes Publikum. In der Früh sitzt die junge Mutter mit Hund und Baby bei einer Frühstücksbowl mit Açaí-Beeren-Sauce am Fenster, am Nachmittag hockt sich die ältere Dame mit der Enkelin an einen der Tische draußen und bestellt Kaffee und Kuchen. Die Burger haben laut Aussage von Jennifer Möglinger auch schon Männer in Arbeiterkleidung bestellt - zumindest diejenigen, die der Hinweis "ohne Fleisch" nicht abgeschreckt hat. Eventuell dauert es in Giesing etwas länger als am Gärtnerplatz, doch auch hier wird Emmi's Kitchen genug Fans finden.

Emmi's Kitchen Giesing, Werinherstr. 69, 81541 München, Öffnungszeiten: Mo. u. Di. 10 bis 18 Uhr, Mi. bis Fr. 10 bis 22 Uhr, Sa. 9 bis 22 Uhr, So. 9 bis 17 Uhr, giesing@emmis.kitchen, 0151/56655200, www.emmis.kitchen