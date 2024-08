Vor dem Café, das sich auch als Bar bezeichnet, wurde für die warmen Tage ein kleiner Schanigarten errichtet. Das Schild zur Straße wirkt unscheinbar, dennoch sind die Tische bei Sonnenschein von morgens bis abends fast durchgängig belegt. Innen dominieren dunkle Möbel mit teils knallroten Polstern den hell gestrichenen Raum. Die großen Fenster sorgen zumindest tagsüber für ausreichend Licht. An den Wänden stehen und hängen Regale voller Flaschen und Gläser, auf den Tischen leuchten ein paar Kerzen. Neben der Theke steht eine Vitrine, in der frische Tartes und Kuchen präsentiert werden.

Das Café Berta ist kein typisches Frühstückscafé mit ausladender Speisekarte. Der Fokus liegt beim Essen auf süßen Snacks wie Croissants, wahlweise mit oder ohne Schokolade (2/2,50 Euro), veganen Franzbrötchen (2,50 Euro) oder fruchtigen Tartes und Kuchen (Stück ab 3,80), die auch am Morgen schon hervorragend schmecken. Wer es lieber salzig mag, für den gibt es Brezn mit oder ohne Butter (1,50/ 2,50 Euro) sowie gelegentlich Kleinigkeiten, wie zum Beispiel sonntags ein Avocadobrot oder auch mal eine Quiche.

Detailansicht öffnen Das Angebot lässt sich bei gutem Wetter auch im Freien genießen. (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen Vor dem Café gibt es einen kleinen Schanigarten. (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen Betreiber Sedat Perktas an der Kaffee-Maschine (Foto: Stephan Rumpf)

Mehr Auswahl gibt es bei den Getränken. Der Kaffee ist stark, der Milchschaum fest. Espresso kostet 1,80 Euro, Cappuccino gibt es für 3,80 Euro, ebenso die heiße Schokolade. Zudem gibt es diverse Sorten Bio-Tee (4 Euro), Tee mit frischer Minze (3,80 Euro) und auch den bei Kaffee-Abstinenten sehr beliebten Matcha-Latte (4,50 Euro).

Frisch gepresste Säfte kosten 4,50 Euro für den Viertelliter, es stehen verschiedene Kombinationen zur Wahl. Daneben gibt es diverse Getränke der Marke Eizbach. Wer später am Tag eher die Berta-Bar als das Café erleben möchte, kann Bier von Tegernseer trinken (0,5 Liter für 4,50 Euro) oder bei diversen Drinks, von Aperol über Inge Spritz (beide 7 Euro) bis hin zu Gin Tonic (8,50 Euro), den Abend im Schwabinger Schanigarten ausklingen lassen.

Detailansicht öffnen In der Vitrine neben der Theke gibt es immer eine Auswahl an frischen Tartes und Kuchen sowie salzigen Snacks wie Quiche oder Avocadobrote. (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen In der Berta treffen sich Nachbarn, Familien, Freunde oder auch Leute, die einfach in Ruhe Zeitung lesen wollen. (Foto: Stephan Rumpf)

Das Berta ist ein Laden, in dem sich die Nachbarschaft trifft. Ein Espresso und ein Croissant to go vor der Arbeit, Kaffee und Kuchen mit Freunden am Nachmittag, bei einem guten Cappuccino in Ruhe Zeitung lesen. Im Café Berta findet jeder den Ort, den er gerade braucht. Der gut gelaunte Chef steht meist selbst hinter der Theke und überzeugt mit seinen Barista-Künsten. Einzig in Eile sollte man nicht allzu sehr sein. Denn bei viel Betrieb innen und draußen muss man gelegentlich auch mal etwas länger auf die Bestellung warten. Dafür kann man den Alltags-Stress an diesem Ort aber auch ganz gut ausblenden.

Berta Café und Bar, Haimhauserstraße 11, 80802 München, Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch und Freitag bis Sonntag 9 Uhr bis 22 Uhr, Donnerstag 10 Uhr bis 22 Uhr.