Von Konstantin Rek

Zuhause ist es doch einfach am schönsten. Dieser Devise folgen Marko Ressel und Theresa Prahl, Betreiber des Benvido, bei der Einrichtung ihres Lokals in Schwabing. "Wir haben unser Wohnzimmer in die Öffentlichkeit verlagert", sagt Prahl über ihr Café, das sie vor einem Jahr mit ihrem Partner eröffnet hat.

In dem kleinen Lokal in der Nähe des Habsburgerplatzes gibt es viele verschiedene Kissen und Pflanzen. Zusammen mit den Fensterbänken, die als Sitzmöglichkeiten dienen, und dem warmen Licht, das von einigen Korblampen an der Decke ausgeht, entsteht eine gemütliche Atmosphäre.

Detailansicht öffnen Marko Ressel und Theresa Prahl haben das Benvido vor etwa einem Jahr eröffnet. (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen Urban und trotzdem gemütlich ist die Atmosphäre in dem Schwabinger Lokal. (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen Auf der Terrasse kann man es sich sowohl fürs Frühstück als auch für einen Feierabend-Drink bequem machen. (Foto: Stephan Rumpf)

Gleichzeitig wirkt der Stil durch die vielen Holzelemente urban und modern. Die sonnige Terrasse lädt dazu ein, es sich auch nach Feierabend hier bequem zu machen. Dabei profitiert das Benvido von seiner ruhigen Umgebung. Einzig ein Gerüst neben dem Café stört derzeit ein wenig das friedliche Ambiente.

Was gibt es da und was kostet es?

Besonders ist am Benvido die Kombination aus Café und Weinbar. Beide Betreiber vereinen damit ihre Leidenschaften - Prahls Begeisterung für Kaffee und Ressels Interesse an Wein. Neben einer Vielzahl an Weiß- und Rotweinen aus Deutschland, Frankreich, Italien oder Spanien bietet er auch diverse Rosé oder Schaumweine an. Ressels Empfehlung sind aber Orange Weine. Die Weißweine werden wie Rotweine hergestellt und enthalten daher mehr Gerbstoffe. Zwar kenne sie in Deutschland noch nicht jeder, doch leiste das Benvido gerne Pionierarbeit, sagt Ressel.

Detailansicht öffnen Im Benvido gibt es nicht nur Kaffee, sondern auch Wein. (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen Die Kuchenstücke werden auf Keramikplatten serviert. (Foto: Stephan Rumpf)

Doch auch das kulinarische Angebot lockt die Gäste an. Egal ob für einen Frühstück, einen Brunch oder ein Mittagessen. Besonders die hauseigenen Brote kommen gut an. Dafür werden Brote vom Münchner Bäcker Julius Brantner verwendet. Vor allem das Flammbrot (9 Euro) und das Burrata Brot (14 Euro) sind zu empfehlen. Beide sind leicht und liegen nicht schwer im Magen. Satt wird man aber allemal.

Falls nicht, gibt es auch noch einige selbstgemachte Kuchen als Nachspeise. Zum Beispiel einen Rhabarber-Erdbeer-Baiser-Kuchen oder ein Bananenbrot (jeweils 3,80 Euro). "Wir wollen immer eine vegane und eine saisonale Option haben", sagt Prahl. Auch auf der restlichen Speisekarte gibt es überall vegetarische oder vegane Möglichkeiten.

Essen auf Holz und Keramik

Oft angesprochen werden die Betreiber auf ihr besonderes Geschirr. Die Brote werden auf handgemachten Eschenholzbrettern und die Kuchenstücke auf Keramikplatten serviert. Denn Prahl hat einmal in Höslwang einen Keramikkurs mitgemacht. Von der dortigen Firma Dorfkind stammen auch die besonderen Teller. Das Geschirr kann man im Café auch kaufen.

Benvido Coffee & Vino, Franz-Joseph-Straße 30, 80801 München, Telefon: 089/38666313; Öffnungszeiten: Mittwoch 16 bis 22 Uhr, Donnerstag bis Samstag 10.30 bis 22 Uhr, Sonntag 10.30 bis 18 Uhr