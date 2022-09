Von David Pister

Die Sonne klettert über die Bürogebäude. Augen schließen - tief einatmen. Der Duft von Espresso und Cornetto lässt keinen Zweifel: Das Apulia versetzt einen gedanklich an die Mittelmeerküste - direkt an den Absatz des "Stiefels". Betreiber Vito Loferese kommt aus Apulien, er ist dort geboren und aufgewachsen. Seit er 16 Jahre alt ist, hat er nach eigener Aussage in der Gastronomie gearbeitet: in Restaurants, Bars oder Bäckereien. "Mein Traum war aber immer, einen eigenen Laden zu haben", so Loforese.

Dieser Traum ist für Loforese nun in München in der Maxvorstadt in Erfüllung gegangen. Eigentlich wollte der 31-Jährige nur nach München kommen, um einem Freund für ein paar Wochen in der Küche auszuhelfen. Aus Wochen wurden Monate, aus Monaten wurden Jahre. Ohne Sprachkenntnisse und mit miesen Küchenjobs habe er sich fast zehn Jahre durchgeschlagen, bis er das kleine italienische Café im September vergangenen Jahres eröffnete.

Die gläserne Front ist gesäumt von zwei kleinen Olivenbäumen. Durch die Scheiben erahnt man süße italienische Backwaren: Cannoli Siciliani, Bigné und Baci Di Dama. Diese bezieht Loforese von einem befreundeten Bäcker aus Triest - die Kuchen sind selbstgemacht. Außerdem im Inneren, das Herzstück, der Motor eines jeden italienischen Cafés: die Siebträgermaschine.

Detailansicht öffnen Gemütlich drinnen und draußen: Das Apulia in der Maxvorstadt.

An der Vorderseite des Cafés sitzt man auf geflochtenen Stühlen oder genießt seinen Espresso an den Stehtischen. Etwa drei Tische stehen auch im überdachten Durchgang zum benachbarten Hotel.

Was gibt es und was kostet es?

Neben den Süßspeisen bietet Loforese kleine deftige Snacks an. Sein Cousin hilft ihm in der Küche und bereitet die Speisen frisch zu. So gibt es für 5,80 Euro verschiedene Panini mit Parmaschinken oder scharfer Salami, auch vegetarische Varianten werden angeboten. Daneben liegen Piadine in der Vitrine aus. Das dünne Fladenbrot mit unterschiedlichen Füllungen erhält man für 6,50 Euro.

Detailansicht öffnen Nicht nur Süßes gibt es im Café Apulia, sondern auch deftige Snacks.

Nicht nur süßes Frühstück gibt es im Café Apulia, sondern auch deftige Snacks.Der Cappuccino für 2,60 Euro ist ein echter Hingucker: Loforese zaubert aufwändige Latte Art in den Milchschaum. Eine Katze, ein Bärengesicht oder klassische Herzmuster schmücken den Cappuccino. Für einen kleinen Aufpreis erhält man den Cappuccino auch vegan. Neben Klassikern wie Espresso, Latte Macchiato und Café Crema findet man auf der Karte Café Leccese mit dem Zusatz, man solle den Chef fragen, was das sei. Die Antwort: das perfekte Sommergetränk. In ein Glas mit Mandelsirup, Mandelmilch und Eiswürfeln schüttet man am Tisch langsam einen dazu servierten frischen Espresso dazu. Das Kaffee-Mischgetränk sieht durch die verschiedenen Schichten, die sich im Glas bilden, nicht nur gut aus, sondern schmeckt auch so.

Im Apulia werden zum Frühstück auch Menüs angeboten. Für 6,80 Euro kommt das "Frühstück Italia" klassisch daher - mit Croissant, Cappuccino und frisch gepresstem Orangensaft. Auf einer schönen Holzplatte serviert Loforese die "deutsche Variante", die sich "Frühstück Fitness" nennt. 9,80 Euro kostet das Menü und beinhaltet neben dem obligatorischen Cappuccino eine Portion Rührei, Käse, Schinken und Toast. Menschen mit kleinem Appetit wählen das "Frühstück Yoga" für 3,80 Euro: Joghurt mit Müsli und frischem Obst.

Detailansicht öffnen Kleines oder großes Frühstück: bei Vito Loferese ist die Entscheidung nicht einfach.

Im Apulia kommt man nicht nur morgens und vormittags auf seine Kosten. Im Laufe des Tages verwandelt sich das kleine Café in ein Bistro, mit zwei wechselnden Gerichten. Im Sommer werden Salate gereicht, im Winter Suppen.

Das Publikum ist gemischt. Studentinnen und Studenten sitzen draußen und genießen ihren Hafer-Cappuccino. Immer wieder wehen italienische Satzfetzen von anderen Tischen herüber. Auch Mitarbeitende des Amtsgerichts München kämen gerne für die Frühstückspause vorbei, so Loforese. Neben den Speisen und Getränken, die man vor Ort verzehren kann, bietet Betreiber Loforese auch Weine, Olivenöl oder Grappa aus Apulien an.

Café Apulia, Sandstraße 21, 80335 München, Telefon: 0173/6257525; Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 15 Uhr.