„Momentan“, sagt der Betriebsleiter, verdiene man mit dem Café am Beethovenplatz nichts, „durch die schlechte Presse“. Es könnte aber auch sein, dass es an den Beschwerden der Gäste liegt, zwischen deren Füßen im Gastraum die Schaben herumflitzten, so erzählt es ein Kontrolleur des Kreisverwaltungsreferats (KVR) vor Gericht. „Hier wird nicht grundsätzlich geputzt, hier wird nicht umgebaut, hier wird keine Hygiene eingehalten“, wettert die Richterin am Amtsgericht. Zum wiederholten Male wird gegen den geschäftsführenden Gesellschafter wegen unhaltbarer hygienischer Zustände in dem Café verhandelt – und der Staatsanwalt fordert sogar eine Freiheitsstrafe.

Keine Frage, das Café am Beethovenplatz mit dem Hotel Mariandl umweht ein Hauch der Belle Époque von einst. Fast 130 Jahre sei der Bau alt, berichtet die Anwältin des 66-jährigen Betriebsleiters, da habe man „mit baulichen und technischen Gegebenheiten zu tun, die den Betrieb vor Herausforderungen stellen“. Sie erzählt von der unzureichenden Stromversorgung, einer Umstellung in der Küche von Gas- auf Induktionsherde und davon, dass der seit 30 Jahren dort als Betriebsleiter arbeitende Angeklagte nicht verstanden habe, dass die Schädlingsbekämpfungsfirma lediglich ein Monitoring zum Befall der Schaben durchgeführt habe – und keine Bekämpfung.

Apropos Schaben: Als Kontrolleure des KVR im Mai dieses Jahres ihre Arbeit verrichten wollten, sei einer der Männer zuerst auf der Toilette einem biologischen Bedürfnis nachgegangen, so erzählt es der Mann von der Lebensmittelüberwachung im Zeugenstand. Dort, auf der Gästetoilette, habe er bereits Bekanntschaft mit einer Schabe gemacht, und es habe nicht die letzte sein sollen. „Der Kollege stieg dann im Gastraum versehentlich auf eine Schabe“, berichtet der Zeuge. Und Schaben seien eigentlich sehr lichtscheu, „die kommen nur raus, wenn alle dunklen Ecken besetzt sind“.

Im Kontrollbericht des KVR ist von Speisen die Rede, „die aufgrund der im Betrieb herrschenden unhygienischen und ekelerregenden Zustände zum menschlichen Verzehr nicht mehr geeignet waren“. Schimmel auf den Dichtungen der Kühlschubladen, Schimmel auf den dort offen gelagerten Spätzle, der Grill in der Küche mit altem Fett verdreckt, und als „der Kollege in der Küche eine Kiste anhob“, habe man „Schaben in verschiedenen Lebensstadien“ gefunden.

In der Eiswürfelmaschine entdeckten die Kontrolleure Schwarzschimmel, „diese Eiswürfel kommen direkt in die Getränke“, und in der Kühlung habe ein mit Schimmel besetzter Zapfanschluss für ein Bierfass gelegen. Ein anderer, ebenso schimmeliger Anschluss habe in einem Bierfass gesteckt. „Wenn ein Gast das wüsste, würde er kein Bier trinken“, sagt der Kontrolleur.

Man sei „schon öfter“ in dem Café zur Kontrolle gewesen, „und es war auch nicht die erste Schließung“, berichtet der Kontrolleur. Für die Nachkontrolle werde „oberflächlich“ geputzt, „das hält dann ein halbes Jahr und dann ist es wieder schlecht“. Es gebe Schädlingsbekämpfungsfirmen, die auch bauliche Veränderungen anböten, „aber die Intensität des Auftrags hängt auch davon ab, wie viel man ausgeben will“. Es habe schon einige Bußgeldverfahren gegen den Inhaber gegeben, erzählt der Mann, und die Richterin liest aus dem Bundeszentralregister noch zwei Einträge vor, alles einschlägige Verurteilungen.

Der Angeklagte will sich zum Jahresende zurückziehen

„Es wird nicht wieder vorkommen“, versichert die Anwältin des Angeklagten. Und das könnte dieses Mal sogar stimmen. Denn, wie der 66-Jährige erklärt, werde er zum Jahresende aufhören. Aktuell liefen Gespräche, aber man habe noch keinen Nachfolger gefunden.

Der Staatsanwalt fordert eine Freiheitsstrafe von sieben Monaten auf Bewährung sowie eine Geldauflage in Höhe von 16 000 Euro. „Die Rückfallgeschwindigkeit ist enorm“, sagt er. Erst im Januar 2026 sei die bislang letzte Strafe rechtskräftig geworden, „im Mai 2026 war es wieder genau dasselbe“.

Die Richterin spricht für das „vorsätzliche Inverkehrbringen von für den Verzehr durch Menschen ungeeigneten Lebensmitteln“ eine Geldstrafe von 300 Tagessätzen zu 50 Euro aus, also 15 000 Euro. Eine Freiheitsstrafe, sagt sie am Ende, wäre absolut berechtigt gewesen. Sie habe nur von diesem Mittel abgesehen, „weil Sie in drei Monaten das Unternehmen aufgeben“.