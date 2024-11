In der Vorweihnachtszeit kommt man beim Shoppen besonders schnell an den Punkt, wo es ohne Kaffee-Pause nicht mehr geht. Zwischen Bäckerei-Ketten und lauten Kaffeehäusern ist die Münchner Innenstadt aber leider nicht der allerbeste Teil der Stadt, wenn es ein guter Kaffee in ruhiger Atmosphäre sein soll. Doch es gibt einen Ort in der Fußgängerzone, an dem man beides findet – und es ist überraschenderweise ein Kaufhauscafé.