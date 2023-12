Von Sebastian Krass

Es muss damals, im Jahr 1952, ein echtes Ereignis für München gewesen sein. So zumindest liest sich der große Bericht, der am 16. September 1952 in der SZ über die erste Besichtigung in dem Neubau an der Kaufingerstraße erschien. "Heute erhebt sich dort, in vier Monaten erbaut, das neue sechsgeschossige C.&A.-Haus", ist da zu lesen, "die 18. deutsche Niederlassung der 1841 gegründeten Firma, eines Spezialhauses für Damen-, Herren- und Kinderkleidung, das auch in Holland, England und Amerika Filialen besitzt".