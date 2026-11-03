Es war eine Geschichte wie aus einem schlechten Krimi, die der als Butler tätige Ferdinand K. zu seiner Verteidigung vor dem Amtsgericht München vorgebracht hatte. Weil er womöglich einer Liaison zwischen dem Koch des Hauses und der Lebensgefährtin seines Arbeitgebers dazwischengefunkt habe, oder weil ihm gewährte Privilegien vielleicht den Neid von Kollegen geweckt haben, sei ein Komplott geschmiedet worden – und er nach zehn Monaten in Diensten eines Grünwalder Geschäftsmannes fristlos gefeuert und angezeigt worden.

Wegen gefälschter Kreditkartenabrechnungen musste sich der 42 Jahre alte K. nun in einem Strafprozess verantworten. Am Dienstag wurde er zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Als Motiv nannte die Richterin, dass sich K. durch die Manipulationen eine zusätzliche Einnahmequelle habe verschaffen wollen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Staatsanwältin Juliane Grotz hatte Ferdinand K. ursprünglich gewerbsmäßige Urkundenfälschung in acht Fällen mit einer Schadenssumme von etwa 50 000 Euro zur Last gelegt; im Urteil berücksichtigt wurden sieben Fälle und ein Schaden von ungefähr 38 000 Euro.

Zum Auftakt des Strafprozesses im Juli hatte K. eingeräumt, die in der Anklageschrift genannten Summen ausgegeben zu haben, allerdings im Rahmen seiner Tätigkeiten für den Geschäftsmann. Dieser habe ihm dafür eine Kreditkarte zur Verfügung gestellt, die Ausgaben seien auch abgesprochen gewesen. K. bestritt zudem, die acht infrage kommenden Kreditkartenabrechnungen von September 2023 bis April 2024 gefälscht zu haben. Er gab sich ahnungslos, was die dafür nötige Technik angehe. Die unstrittigen Manipulationen müssten erfolgt sein, nachdem er die Bankdokumente heruntergeladen und an die Assistentin seines Arbeitgebers weitergeleitet hatte.

In seiner Zeugenaussage erklärte der geschädigte IT-Unternehmer, warum erst nach Monaten Unstimmigkeiten in den Abrechnungen aufgefallen seien und er daraufhin Anzeige erstattet habe. Zunächst hätten die abgerechneten Beträge noch mit der vom Konto abgebuchten Summe übereingestimmt. Wobei sich im Nachhinein herausgestellt habe, dass da schon Verwendungszwecke geändert worden seien, um private Ausgaben zu verschleiern. Später hätten die abgebuchten Beträge die Abrechnungen deutlich überschritten, „das ist richtig aus dem Ruder gerannt“, so der Geschäftsmann.

Seine Assistentin bestätigte die geübte Praxis der Abrechnungskontrolle. Der Verdacht eines Schwindels habe sich bestätigt, als sie bei der Bank nach einer Originalabrechnung gefragt und diese mit der von K. eingereichten verglichen habe. Ein Kripobeamter schilderte, wie Geld vom Kreditkartenkonto des Geschäftsmannes über den Zahlungsdienstleister Xoom abgeflossen sei – und zwar auf zwei Konten des Angeklagten, die dort hinterlegt gewesen seien.

K.s Verteidigerin Sabrina Philipps monierte zwar, dass E-Mails, Teams-Chats und Geräte nicht ausgewertet worden seien, die die Aussagen ihres Mandanten möglicherweise gestützt hätten. Aber auch wenn die Richterin einräumte, „im Rahmen der Ermittlungen lief nicht alles so, wie es sollte“, kam sie doch zur Überzeugung, dass K.s Vorgehen von einer gewissen kriminellen Energie zeuge. Sie sah jedenfalls ein schlüssiges Bild für den Tatnachweis und wertete K.s Komplott-Geschichte nur als „Schutzbehauptung“.