Bushido in München:Papa oder Gangster?

Bushido in München

Erst holt Bushido seine Kinder auf die Bühne, dann rappt er über Sex und Koks. Bei seinem Konzert in der Münchner Olympiahalle kann sich der Musiker nicht entscheiden, wer er sein will.

Von Marla Kyriss

Bushidos Auftritt in der Münchner Olympiahalle am Samstagabend lässt vor allem eins zurück: Verwirrung. Mal schlichtet Bushido einen Streit, den er im Publikum beobachtet, mal holt er Frau und Kinder auf die Bühne. Seine Songs dagegen werden begleitet von Videos, die sein Gangster-Image darstellen sollen. Und "Fotze" ist das wohl meistgenutzte Wort in seinen Tracks. Wer ist Anis Ferchichi alias Bushido: Gangster oder Papa?