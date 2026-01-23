Für alle Grünwalder Filialleiter hat Bushido eine Warnung dabei: Man werde sich bald wahrscheinlich mal im Supermarkt oder beim Bäcker treffen, ruft er seinen Fans in der ausverkauften Olympiahalle zu. „Seit ein paar Wochen wohnen wir ja jetzt hier“, erklärt der Ex-Berliner und Neu-Grünwalder, für den der Besuch in München „schon fast'n kleines Heimspiel“ ist.
Letztes Bushido-Konzert in München„Ich werde euch vermissen!“
Lesezeit: 2 Min.
Die Zeiten haben den Neu-Grünwalder Bushido geändert, in der ausverkauften Olympiahalle verabschiedet sich der Rap-Titan von seinem Münchner Publikum. Aber alles wird gut: Denn vielleicht trifft man ihn bald im Supermarkt oder beim Bäcker wieder.
Von Linus Freymark
Zweites Zuhause:Bushido zieht in Münchner Nobelvorort – in eine richtige Traum-Villa
Der Rapper, seine Frau Anna-Maria Ferchichi und die sieben Kinder leben eigentlich in Dubai. Nun haben sie ein zweites Zuhause im Münchner Süden gefunden. Welchen Luxus das Anwesen bietet – und zu welchem Preis es angeboten wurde.
