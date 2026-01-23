Für alle Grünwalder Filialleiter hat Bushido eine Warnung dabei: Man werde sich bald wahrscheinlich mal im Supermarkt oder beim Bäcker treffen, ruft er seinen Fans in der ausverkauften Olympiahalle zu. „Seit ein paar Wochen wohnen wir ja jetzt hier“, erklärt der Ex-Berliner und Neu-Grünwalder, für den der Besuch in München „schon fast'n kleines Heimspiel“ ist.