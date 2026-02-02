Zum Hauptinhalt springen

Tödlicher Busunfall in TruderingSchwer verletzter Fahrer noch nicht vernehmungsfähig

Lesezeit: 1 Min.

Wie es in der Feldbergstraße zu dem schweren Unfall des Busses kam, wird derzeit noch ermittelt.
Wie es in der Feldbergstraße zu dem schweren Unfall des Busses kam, wird derzeit noch ermittelt. Robert Haas
  • Bei einem Busunfall in München-Trudering starb am Samstag eine 13-Jährige, als der Bus ungebremst gegen eine Mauer prallte.
  • Der schwer verletzte 38-jährige Busfahrer ist noch nicht vernehmungsfähig, die genaue Unfallursache wird weiterhin ermittelt.
  • Der Unfall wirft Fragen zur Bussicherheit auf, da im Stadtverkehr keine Anschnallpflicht besteht und nur bei Geschwindigkeiten ab 60 Kilometern pro Stunde gilt.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Die Polizei ermittelt weiterhin zur Ursache des Busunfalls, bei dem am Samstag ein 13 Jahre altes Mädchen starb. Das Unglück wirft Fragen zur Sicherheit in Stadtbussen auf.

Die genaue Ursache für den tödlichen Unfall eines Linienbusses im Münchner Stadtteil Trudering ist auch zwei Tage danach noch nicht geklärt. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte zwar unter Berufung auf die Einsatzleitung bereits am Samstagabend von einem medizinischen Notfall bei dem 38 Jahre alten Busfahrer gesprochen. Das wollte die Münchner Polizei aber auch am Montag nicht bestätigen. Der bei dem Unglück schwer verletzte Fahrer sei bislang nicht vernehmungsfähig, hieß es auf Nachfrage; die Ermittlungen der Verkehrspolizei dauerten noch an.

Der Bus der Linie 194 war am Samstagnachmittag in der Feldbergstraße von der Straße abgekommen und offensichtlich ungebremst gegen eine Mauer geprallt. Dabei kam eine 13-Jährige ums Leben. Wie die Polizei mitteilte, hatte sie direkt hinter dem Fahrer gesessen und war beim Aufprall aus dem Seitenfenster des Busses geschleudert und an der Wand eingeklemmt worden. Der Fahrer selbst wurde schwer verletzt, vier Mädchen im Alter von sieben, elf, zwölf und 15 Jahren sowie eine 44 Jahre alte Frau erlitten leichtere Verletzungen.

Infolge des Unfalls kamen Fragen nach der Sicherheit in Linienbussen auf. Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass erst bei Geschwindigkeiten ab 60 Kilometern pro Stunde eine Anschnallpflicht gelte. Auf Autobahnen dürften deshalb nur entsprechend ausgerüstete Linienbusse unterwegs sein, so ein Sprecher. Im normalen Stadtverkehr werde eine Gurtpflicht derzeit nicht diskutiert, da es nur ein relativ geringes Unfall-Geschehen gebe, das zudem in der Regel mit leichteren Verletzungen ende.

Nach Angaben der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) müssen Fahrerinnen und Fahrer von Bussen regelmäßig ihren Gesundheitszustand checken lassen. Die Fahrerlaubnis werde für maximal fünf Jahre erteilt, sagte ein Sprecher; bei einer Verlängerung würden arbeitsmedizinische Untersuchungen vorgenommen.

Zudem müssten alle seit Juli 2024 zugelassenen Linienbusse mit einem Aufmerksamkeits- und Müdigkeitswarnsystem ausgestattet sein. Damit werde das Fahrverhalten, Lenkmuster und gegebenenfalls Blickverhalten überwacht und bei Müdigkeit oder nachlassender Aufmerksamkeit entsprechend gewarnt. Bei dem verunglückten Bus handelt es sich allerdings um ein älteres Modell, das vor 2024 zugelassen worden war, wie die MVG auf Nachfrage mitteilte. Das Warnsystem greife aber nicht regelnd ein, diese Aufgabe übernehme ein Notbremsassistent, der auch situativ entsprechende Bremsungen einleiten könne.

© SZ/dpa/moe - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Untersuchung des Instituts der Deutschen Wirtschaft
:München ist die unattraktivste Metropolregion Deutschlands – wie bitte?

Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie, die untersucht hat, wie es sich in und um Metropolen lebt. Welche Faktoren dafür wichtig sind und wer überraschend auf Platz eins liegt, erklärt Johannes Ewald vom Institut der deutschen Wirtschaft.

SZ PlusInterview von Linus Freymark

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite