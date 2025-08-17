Beim Zusammenstoß eines Mercedes und eines Linienbusses in Obersendling sind in der Nacht zum Sonntag sechs Personen verletzt worden. Drei von ihnen befinden sich laut Polizei in kritischem Zustand. Wie ein Sprecher berichtet, sei am Samstag gegen 23.40 Uhr ein 24-jähriger Münchner mit seinem Mercedes auf der Boschetsrieder Straße gefahren, mit ihm im Auto seien drei weitere Männer im Alter von 26 bis 30 Jahren gesessen.

An der Kreuzung mit der Hofmannstraße habe der 24-Jährige nach ersten Erkenntnissen offenbar eine rote Ampel missachtet und sei mit einem Linienbus kollidiert. Der Mercedes-Fahrer sei erheblich alkoholisiert gewesen, bei ihm habe man deshalb Blut abgenommen. Durch die Kollision habe sich der 24-Jährige erhebliche Verletzungen an der Wirbelsäule und am Kopf zugezogen. Zwei weitere Insassen des Pkw seien ebenfalls sehr schwer verletzt.

Der Busfahrer und ein Passagier seien mit leichten Verletzungen davongekommen. Beide Fahrzeuge habe man abschleppen müssen, der Schaden belaufe sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag, so der Polizeisprecher.