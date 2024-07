An der Preysingstraße in Haidhausen eröffneten zwei KZ-Überlebende 1946 den „Bunten Würfel“, die erste Kabarettbühne der Stadt nach dem Krieg. Eine Ausstellung erzählt die Geschichte des Lokals und seiner illustren Künstler.

Von Patrik Stäbler

Für jenen Mann, der später zum weltweit gefeierten Schauspieler aufsteigen wird, ist es das erste größere Engagement überhaupt. Dabei wird sein Auftritt 1946 im Kabarettlokal „Der Bunte Würfel“ in München, nur einen Fußmarsch von seiner Wohnung in Haidhausen entfernt, erst am Morgen des Premierentags unter Dach und Fach gebracht. Er habe im Büro der Direktoren seinen „Fußballtorwart vorgespielt“, wird der spätere Weltstar in seinen Erinnerungen schreiben. Und diese Darbietung kommt offenbar gut an, weshalb er noch für die Aufführung am selben Abend verpflichtet wird.