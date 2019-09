High Noon im Steinbruch. Die Sonne steht an diesem Tag im Schotterwerk der Firma Max Bögl in Wiesenhofen bei Beilngries noch immer hoch, die zwei Dutzend Helmträger schwitzen schon nach den ersten Worten von Richard Lankes. Dabei wird es hier gleich noch viel heißer werden, ein paar Hundert Grad heißer sogar. Lankes, der Mann mit dem blauen Helm, ist nämlich nicht nur unüberhörbar Oberpfälzer und Stabsfeldwebel am Ausbildungszentrum Pioniere in Ingolstadt, sondern auch Sprengberechtigter beim "Sprengverein in Bayern e.V.". Und als solcher wird er es nun knallen lassen: bei der Sprengvorführung im Rahmen der Ausbildung zum Fachplaner in Kampfmittelräumung.

Etwa tausend deutsche Städte und Orte wurden im Zweiten Weltkrieg bombardiert, 1,4 Millionen Tonnen Bombenmaterial über Deutschland abgeworfen, 100 000 Tonnen Blindgänger liegen noch im Boden. 5000 Bomben werden jährlich geräumt, immer wieder gibt es Tote und Verletzte durch Blindgänger. Wenn es um Kampfmittelräumung geht, ob bei großen Bauvorhaben oder beim Flächenrecycling, ist Ingenieurs-Know-how gefragt. Das Problem: Es fehlen Fachleute. Deshalb haben die Bundeswehr-Uni München, genauer gesagt das Institut für Bodenmechanik und Grundbau, in Kooperation mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und weiteren Partnern eine postgraduale akademische Zusatzausbildung initiiert: den "Fachplaner/-in Kampfmittelräumung".

"Hier findet keine Ausbildung von Feuerwerkern nach Paragraf 20 Sprengstoffgesetz, umgangssprachlich Bombenentschärfer genannt, statt", sagt Marcus Hammerl von der Bundeswehr-Uni in Neubiberg und tilgt damit gleich mal das von Hollywood geprägte Bild vom todesmutigen Draufgänger, "vielmehr geht es um die Qualifizierung von Ingenieuren, um Kampfmittelräummaßnahmen mit Sachkunde planen und beurteilen zu können".

Üblicherweise übernehmen das freiberufliche Ingenieure, die sich die Kenntnisse selbst angeeignet haben, erklärt Hammerl, denn: "Ausreichend qualifiziertes Personal fehlt sowohl auf Auftraggeber- und Behördenseite, als auch bei beteiligten Dritten, zum Beispiel Baufirmen." Hinzu kämen unterschiedliche Vorgaben für die Kampfmittelräumung in den Bundesländern. Mit der Zusatzausbildung solle langfristig dem Mangel an qualifiziertem akademischen Personal entgegengewirkt und gleichzeitig ein Schritt in Richtung bundeseinheitlicher und qualitativ hoher Standards gemacht werden.

Zum Lehrplan gehört die "Detonationsphysik", erklärt Hammerl: "Die Teilnehmer sollen bei der Sprengvorführung ein Gefühl für die Wirkung von bereits geringen Mengen Sprengstoff bekommen und so für das Gefahrenpotenzial sensibilisiert werden." Diese Sensibilisierung beginnt schon mit den ersten Sätzen von Blauhelm Lankes.

Eindringlich spricht er zunächst einmal über den Fall der Fälle: "Wenn etwas passieren sollte, irgendein Unfall mit Verletzten, oder wenn die Sirene einen dauerhaften Ton sendet, dann verlassen alle den Steinbruch und sammeln sich hier oben am Lotsenpunkt, von wo aus der Rettungsdienst zum Unfallort dirigiert wird." Zwar werden nur geringe Sprengstoffmengen zur Explosion gebracht, aber es wird halt scharf geschossen. Deswegen stehen auch einige Höhenmeter weiter unten in Sohle 3, wo es gleich krachen wird, Feuerlöscher und Erste-Hilfe-Set bereit. Man weiß ja nie.

Detailansicht öffnen Wenn es um den Umgang mit explosivem Material geht, dann ist Konzentration und Ingenieurs-Know-how gefragt. (Foto: Sprengverein in Bayern e.V.)

Und darum geht es bei dieser 6500 Euro teuren Ausbildung: um Wissen, nicht nur um eine grobe Vorstellung. "Die Ausbildung umfasst vier Module über insgesamt acht Wochen", sagt Hammerl, der den Lehrgangsleiter Professor Conrad Boley unterstützt. Die Inhalte: Munitions- und Zündertechnik, Rechtsgrundlagen, Arbeitsschutz, Verfahren für die Planung, Erkundung und Räumung, Gefährdungsabschätzung im Abgleich mit Nutzungsplanung, um nur ein paar Punkte zu nennen.

Eine komplexe Angelegenheit, die sich vor allem an Bauingenieure und Geologen sowie Angehörige der öffentlichen Verwaltung richtet. Die Abschlussarbeit erfolgt in Form einer Projektarbeit, in der die Teilnehmer eine vorgegebene Aufgabe bearbeiten. Zugelassen werden nur Hochschulabsolventen eines naturwissenschaftlichen oder ingenieurtechnischen Studiengangs.