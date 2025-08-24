Zum Hauptinhalt springen

BundeswehrDie Seelsorgerin im Panzer

Lesezeit: 6 Min.

Militärpfarrerin Katarina Freisleder bei der Mittwochsandacht in der Kaserne.
Militärpfarrerin Katarina Freisleder bei der Mittwochsandacht in der Kaserne. (Foto: Leon Scheffold)

Katarina Freisleder ist evangelische Militärpfarrerin in München. Sie hat kein Problem damit, christlichen Glauben und Bundeswehr miteinander zu vereinbaren. Und würde im Ernstfall den Talar mit der Uniform vertauschen.

Von Leon Scheffold

Katarina Freisleder schlägt ihr kleines Gesangsbuch auf. Es ist am frühen Morgen. Sie steht vor dem traditionellen Birkenkreuz der Sanitätsakademie. Wie jeden Mittwoch leitet die Pfarrerin die Andacht in der Kaserne. Um sie herum haben sich uniformierte Soldaten in einem Halbkreis versammelt. Die Theologin liest einige Verse aus dem Buch Epheser vor, die Soldaten legen ihre Hände übereinander, hören zu. Seit Oktober ist Katarina Freisleder  evangelische Militärpfarrerin in München, hält Gottesdienste ab, unterstützt die Soldaten seelsorgerisch und leistet „ethische Bildungsarbeit“ bei der Bundeswehr.

