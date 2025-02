Der Kanzler kommt, und der Oberbürgermeister heißt ihn nicht willkommen – obwohl beide in derselben Partei sind, der SPD. Wenn Olaf Scholz im Wahlkampf-Endspurt am Samstag (18 Uhr) im Löwenbräukeller am Stiglmaierplatz vorbeischaut, wird ihn Dieter Reiter dort jedenfalls nicht erwarten. Das hat der 66-Jährige am Dienstag bei einer Gesprächsrunde im Presseclub verlauten lassen. „Sie werden schon jemanden finden, der die Begrüßungsworte spricht“, beschwichtigte Reiter, der wegen seines fehlenden Engagements in den letzten Tagen vor der Bundestagswahl am 23. Februar arg tiefstapelte: „Ich bin nur ein kleiner Dorf-Bürgermeister.“