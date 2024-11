Also versuchen es die Münchner SPD-Mitglieder am Sonntag auf ihrem Parteitag im Kulturzentrum Trafo in Neuhausen einfach selbst. Köning, die Kandidatinnen und Kandidaten für die vier Wahlkreise, alle erhalten nach ihren Reden langen, feurigen Applaus. Dass Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) als wichtigster Repräsentant der Münchner SPD viel lieber Pistorius als Kandidat gehabt hätte? Das Thema ist auf dem Parteitag so wenig präsent wie der OB selbst.

Die Scholz-oder-Pistorius-Debatte wurde einfach komplett ausgeblendet, zumindest auf der Bühne und am Rednerpult. Als hätte sie die Partei nicht noch bis Donnerstag gespalten. Eine Erleichterung teilten aber alle: Gut, dass es endlich entschieden ist.

Nun soll sich der Blick nach vorn richten. Vor vier Jahren gab es schließlich auch ein Wunder, mit Olaf Scholz als Kanzler. Die Bundestagskandidatin im Münchner Westen, Seija Knorr-Köning, kann sich noch bestens erinnern. Im August 2021, wenige Wochen vor der letzten Bundestagswahl, hatte ihr Sohn den ersten Geburtstag. In den Umfragen lag ihre Partei abgeschlagen hinter der CDU, auch noch hinter den Grünen. „Sieben Wochen später hat die SPD die Bundestagswahl gewonnen.“

Dass es 2021 schon einmal geklappt hat, quasi aus dem Nichts, das ist öfter zu hören auf diesem Parteitag. Stadtrat Marian Offman gehört anders als OB Reiter zu denen in der Partei, die einen Wechsel des Kanzlerkandidaten „für einen Riesenfehler“ hielten. Die Bilanz von Scholz könne sich sehen lassen, sagt er. Zwischen diesen Polen finden sich viele Münchner Sozialdemokraten wieder.

Stadtchef Köning versucht in seiner Rede, seiner Partei Mut zu vermitteln und auf einen Wahlkampf mit Scholz einzustimmen. „Der Kanzler hat spät gehandelt, aber er hat gehandelt“, sagt er. Der ständigen Frage nach den Fehlern der Ampelkoalition sollten die Sozialdemokraten mit Vertrauen und Stärke begegnen. Und mit dem Verweis auf sozialdemokratische Erfolge in der noch laufenden Legislaturperiode: Mindestlohn, Bürgergeld, Mehrleistungen für Familien, Angleichung der Renten.

All das habe der Kanzler Scholz auf den Weg gebracht, mit der FDP und den Grünen, die nichts als ihre „Klientelpolitik“ verfolgt hätten. Die Verhandlungen und Prozesse in der Ampelkoalition seien schwierig gewesen, „nahe am Unerträglichen“. Keine einfachen Wochen habe die Sozialdemokratie in den vergangenen Wochen erlebt, als Scholz „von der eigenen Regierung in infamer Weise als Schwächling gebrandmarkt worden ist“. Das habe nun ein Ende. „Wir gehen in den Wahlkampf, um zu kämpfen – auch für diesen Bundeskanzler.“

Die Wunderwende soll mit einer Politik der sozialen Ausgewogenheit gelingen, keine andere Partei stehe dafür so wie die SPD, sagt Köning. Äußere Sicherheit und soziale Sicherheit dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Die Vorstellungen der Münchner Sozialdemokratie für das Wahlprogramm ihrer Partei im Bund sind schon formuliert. „Mehr München für Berlin“ steht über dem entsprechenden Leitantrag für den Parteitag. Auf 14 Seiten stehen Forderungen wie ein Deutschland-Ticket für 29 Euro, eine Regionalisierung des Mindestlohns, ein bundesweiter Mietenstopp oder die Abschaffung der Schuldenbremse in der jetzigen Form. Grundsätzlich sollen mehr Ideen aus der erfolgreichen Regierungsarbeit in München von Berlin übernommen werden.

Sebastian Roloff, Philippa Sigl-Glöckner, Seija Knorr-Köning und David Rausch treten für die SPD als Direktkandidaten an. (Foto: Catherina Hess)

Doch die SPD hat sich nicht nur sofort in eine umfassende inhaltliche Debatte gestürzt, wie es zumindest in München wohl genetisch verankert zu sein scheint, sie hat auch vier Kandidatinnen und Kandidaten im Kampf um die Direktmandate aufgestellt. Als sie sich auf dem Parteitag kurz vorstellten, hatten sie schon ein Klischee widerlegt: dass die SPD nur mehr eine Partei für ältere Leute sei.

Sebastian Roloff, der einzige aus dem Vierer-Team, der schon im Bundestag sitzt, ist mit 41 Jahren der älteste. Im Osten tritt David Rausch (30 Jahre) im Wahlkreis von Claudia Tausend an, die sich aus dem Bundestag zurückziehen wird. Im Norden will es Philippa Sigl-Glöckner, 34, wissen, sie kündigt angriffslustig an, das Direktmandat gewinnen zu wollen. Wenn es sein muss in einem Wahlkampf „mit langen Unterhosen“. Und auch im Westen bei Seija Knorr-Köning läuft die Planung. „Die roten Mützen, die ihr braucht, damit ihr im Wahlkampf nicht friert, die habe ich schon bestellt“, verspricht sie.