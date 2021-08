Simon Klopstock kandidiert für den Bundestag. Der 23-jährige Münchner steckt sein Erspartes in den Wahlkampf und hängt die Plakate selbst auf. Er wird es nicht nach Berlin schaffen, hält aber an seinem Ziel fest. Warum macht er das?

Von Clara Löffler, München

Simon Klopstock sieht müde aus. Dunkle Augenränder, klar, kommt vor bei jungen Menschen. Aber der 23-Jährige feiert gerade nicht viel. Er macht Wahlkampf. Tag und Nacht. Für sich. Er kandidiert im Münchner Osten für den Bundestag. Er ist parteilos. Er ist - so ehrlich muss man das sagen - ohne jede Chance. Seit 1949 hat es keinen Kandidaten mehr gegeben, der ohne Partei in den Bundestag eingezogen ist. Diese Zahl ist Simon bekannt und er versteckt sie nicht auf seiner Webseite. Dennoch hält er an seinem Ziel fest. Warum?