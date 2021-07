Jeden Freitag bis zur Bundestagswahl demonstrieren bundesweit "Omas gegen Rechts". Elisabeth Redler hat die Münchner Ortsgruppe mitbegründet. Was treibt Menschen wie sie an?

Von Linus Freymark

Sie hat lange überlegt, was sie gleich sagen wird. Zu wichtig ist das Anliegen, als dass man jetzt einfach so drauflos reden könnte, zu groß der Rahmen. Vielleicht 40 Leute sind es mit den anderen. Nicht viele für eine geübte Rednerin, aber allzu oft hält sie jetzt ja auch wieder keine Reden. Also hat sich Elisabeth Redler Notizen gemacht. Und der Zettel hilft ihr jetzt, wo es ernst wird an diesem 25. Juni auf der Münchner Freiheit.