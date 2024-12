Warum Münchens Parteien derzeit so stark wachsen

Nach dem Ampel-Aus in Berlin

Die Bundesregierung aus den drei Ampel-Parteien ist im Frust zerbrochen – doch davon lassen sich politisch Interessierte offenkundig nicht abschrecken. Manche Partei meldet in München bei der Zahl ihrer Mitglieder sogar regelrechte Höhenflüge.

Von Heiner Effern

Die Grünen veröffentlichen ein Foto, auf dem sehr viele neue Mitglieder mit freudig ausgestreckten Armen in eine Kamera strahlen. „München-Winter-Trend 2024: GRÜN werden!“ steht dabei. Die Liberalen präsentieren im Netz ein Bild von einem Partei-Stammtisch. „Mega voll. Mega gute Stimmung“, heißt es. Der Münchner CSU-Chef Georg Eisenreich verkündet auf dem jüngsten Parteitag, dass gerade auffallend viele neue Mitgliedsanträge eingingen. Ebenso geht es der SPD. Der Wintertrend in München heißt also nicht nur „Grün werden“. Sondern auch „Schwarz, Rot und Gelb“ werden.