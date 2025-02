Falls die Briefwahlunterlagen noch bei Ihnen zu Hause liegen: Keine Angst, Ihr Kreuz ist nicht für die Katz. Sie können die Unterlagen heute noch bis 18 Uhr in dieeinwerfen. Diese befinden sich am Neuen Rathaus (Marienplatz 8, nahe Fischbrunnen) und zweimal im Kreisverwaltungsreferat - einmal in der Ruppertstraße 19, neben der Treppe zum Haupteingang A, und einmal in der Ruppertstraße 11, Eingang Standesamt.Es gibt außerdemfür die Briefwahlunterlagen. Dort kann man diese entweder in eine versiegelte Wahlurne werfen, die von Sicherheitspersonal beaufsichtigt wird, oder es gibt einen gekennzeichneten „Wahlbriefkasten“. Wo sich die Sonderabgabestellen befinden, gibt die Stadt auf dieser Internetseite bekannt.Nach 18 Uhr können Sie den Gang dorthin aber wirklich sparen - denn dann Sie sie wirklich zu spät dran.