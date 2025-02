Von Bernd Kastner und Sebastian Krass

München hat eine neue Mieter-Partei. Traditionell beansprucht die SPD in Deutschlands teuerster Stadt diesen Titel, inzwischen macht ihn ihr die Linke streitig. Das Engagement gegen die horrenden Mieten dürfte einer der Gründe für den Erfolg der Linken bei der Bundestagswahl sein. Das erkennt auch die SPD an. In einem Jahr steht die Kommunalwahl an, wie hart wird der Konkurrenzkampf um die Wohnungspolitik im linken Lager?