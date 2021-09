Von Roman Deininger, Andreas Glas, Anna Hoben und Joachim Mölter

Für ihren Kanzlerkandidaten tut die CSU neuerdings, was sie kann, und noch mehr. Im Biergarten am Nockherberg herrscht Kaiserwetter am Freitagnachmittag, die Bühne ist bereitet für Armin Laschets München-Besuch zum Wahlkampfabschluss. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich angekündigt. Drinnen im Festsaal stehen neben weiß-blauen auch schwarz-rot-goldene Fähnchen auf den Tischen. "Bajuwarisch-großartig" werde man Laschet empfangen, sagt CSU-Generalsekretär Markus Blume, von dem man auch schon weniger nette Sätze über den Gast aus NRW gehört hat. Üblicherweise zittern Politikerinnen und Politiker, wenn sie auf den Nockherberg pilgern, um sich beim Starkbieranstich derblecken zu lassen. Glaubt man Blumes Beteuerungen, hat Laschet vom CSU-Chef und Hobbykabarettisten Markus Söder nichts zu befürchten. Der Abend, sagt Blume großzügig, sei für CSU und CDU ein "gemeinsames Heimspiel". Die Truderinger Böllerschützen tun bei Ankunft der Prominenz ihre Arbeit, ein Rudel amerikanischer Touristen fragt sich, wo es da bitteschön hineingeraten ist. Der Aachener Laschet nimmt den Lärm gelassen, er ist mit den Münchner Gepflogenheiten besser vertraut als die Freunde von der CSU glauben. Zwei Jahre hat er an der Isar studiert, er ist Fan des FC Bayern und hat 2019 bei einer Visite als NRW-Ministerpräsident sogar schon einschlägige Nockherberg-Erfahrung gesammelt. In seiner Rede wird er später natürlich auf all diese mildernden Umstände hinweisen. Die Menschentraube um Merkel, Laschet und Söder rollt zum Defiliermarsch auf den Festsaal zu. Angela Merkel spricht als Erste. "Damit Deutschland stabil bleibt, muss Armin Laschet Bundeskanzler werden", sagt sie, sie hat sich eine Viertelstunde Zeit gelassen, bis sie Laschet erwähnt. "Weil es nicht egal ist, wer regiert, kommt es am Sonntag auf jede Stimme an." Nach Merkels Rede erhebt sich das Publikum zu langem Applaus. Für einen Moment geht es mehr um einen Abschied als um einen neuen Anfang. Mit dem Redner Söder geht es zurück in die Zukunft. Söder ist ein bisschen bange, die Aussicht auf Rot-Grün-Rot verstört ihn. "Olaf Scholz hat nicht das Zeug zum Kanzler", ruft er. "Wir wollen unseren Armin Laschet!" Hat man richtig gehört? "Unseren"? Die CSU begrüßt den Kandidaten jedenfalls wie einen der Ihren, als er um 18 Uhr auf die Bühne kommt. Laschet ist kein Redner, der einen Saal zum Kochen bringen würde, aber immerhin: Er legt sich ins Zeug, die Temperatur steigt. "Armin und Markus, das wird ein tolles Team", sagt Laschet.