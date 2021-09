Der einzige Weg in den Bundestag würde für den AfD-Kandidaten Paul Podolay über ein Direktmandat im Wahlkreis West/Mitte führen - "was man in München vergessen kann", räumt der 75-Jährige ein.

Von Anna Hoben

Ende August war Paul Podolay mit seinen Fraktionskollegen Beatrix von Storch und Siegbert Droese in der Türkei, um sich über die Flucht von Menschen aus Afghanistan zu informieren. "Die Lage ist heute so wie im Frühjahr 2015 - vor der großen Migrationswelle in die Bundesrepublik", ließ er sich danach in einer Pressemitteilung zitieren. "Die Fehler von damals dürfen wir nicht wiederholen." Dass Bundeskanzlerin Angela Merkel die Grenzen im Herbst 2015 offen ließ, war für Podolay der Grund, in die AfD einzutreten. 16 Jahre lang sei er davor CSU-Mitglied gewesen. Bei einer Veranstaltung der AfD habe er gesehen: "Das sind normale, gebildete Leute aus der Mitte der Gesellschaft." Auf seiner Türkeireise habe er auch mit zwei Flüchtlingen gesprochen, sagt Podolay. Er selbst ist 1982 aus der damaligen Tschechoslowakei nach Deutschland gekommen. "Ich bin Flüchtling", sagt er, dann präzisiert er: "Spätaussiedler", seine Mutter war Deutsche. Seine Familie und er hätten in Bratislava ein gutes Leben geführt - aber er habe für seine Kinder eine demokratische Zukunft gewollt.