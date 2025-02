Erst das Aus bei der Landtagswahl, am Sonntag dann die Niederlage im Bund: Die FDP setzt nun alle Hoffnung auf die Kommunalwahl im nächsten Jahr – und hofft auf zugkräftige Kandidaten.

Von Kathrin Aldenhoff

Wenn es nicht so traurig wäre, dann könnten sie darüber lachen. Vielleicht müssen sie das sogar, um ihre Wahlergebnisse zu ertragen. „Manche verarschen mich, dass ich jetzt der wichtigste Mandatsträger der FDP in Bayern sei“, sagt Jörg Hoffmann, Fraktionsvorsitzender im Münchner Stadtrat, mit einem Lachen am Telefon. „Das weise ich aber weit von mir, wir haben ja noch die Bezirksräte.“