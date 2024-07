Bundestagswahl 2025:Welche Kandidaten sich in München in Stellung bringen

Welche Kandidaten sich in München in Stellung bringen

Von Heiner Effern, Joachim Mölter

Manche gelten als gesetzt, andere lauern noch auf den richtigen Augenblick, ein Kandidat vollzieht ein überraschendes Comeback: So manch politische Karriere wird in den nächsten Monaten beginnen oder sich endgültig dem Ende nähern. Bei den Parteien läuft wenige Wochen nach der Europawahl längst das Rangeln um die besten Startpositionen bei der Bundestagswahl 2025. Wer als Kandidatin oder Kandidat in einem der vier Münchner Wahlkreise antreten will, hat sich intern und teilweise auch schon öffentlich erklärt. Oder muss es demnächst tun. Schon im Juli sind die ersten Aufstellungsversammlungen angesetzt.