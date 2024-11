Joachim Dyllick ist in München für die Bundestagswahl zuständig – in der größten einzelnen Wahlbehörde Deutschlands. Nicht die einzige Herausforderung für die Organisatoren einer Wahl, die weitaus früher kommt, als gedacht.

Interview von Patrik Stäbler

Die Nachricht vom Ampel-Aus hat Deutschland aufgerüttelt – und den Verantwortlichen in den Wahlämtern landauf, landab Schweißperlen auf die Stirn getrieben: Sie müssen sich nun im Eiltempo auf eine vorgezogene Bundestagswahl vorbereiten. Wofür sonst knapp ein Jahr Zeit wäre, sei nun in viereinhalb Monaten zu erledigen – ja, vielleicht sogar in zweieinhalb, sagt Joachim Dyllick. Er ist stellvertretender Kreiswahlleiter für die Bundestagswahl in München und erklärt, was die größten Herausforderungen für das Kreisverwaltungsreferat sind und wer gerade besonders oft die städtische Wahl-Hotline anruft.