Von Heiner Effern und Anna Hoben

Haben die Münchner Bundestagsabgeordneten einen lukrativen Nebenjob? Hat auch hier jemand an Maskendeals verdient oder sich als Lobbyist verdingt? Gibt es Interessenskonflikte zwischen privatem Berufsleben und öffentlichem Mandat? Und was halten die 14 Frauen und Männer, die für die Münchner im Parlament sitzen, von den geltenden Transparenzregeln? Diese Fragen stellen sich gerade mehr denn je, da vier Bundestagsabgeordnete von CDU und CSU mit dubiosen Geschäften das Vertrauen in Volksvertreter schwer beschädigt haben. Die SZ hat einen Fragenkatalog an die Münchner Abgeordneten verschickt.