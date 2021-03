SZ Plus Staatsoper

"Musiktheater ist keine warme Decke, in die ich mich einhülle"

Fast 50 Jahre lang wurde an der Staatsoper der "Rosenkavalier" in der Inszenierung von Otto Schenk aufgeführt. Nun hat Barries Koskys Interpretation Premiere. Wie tritt man so ein Erbe an? Ein Gespräch über Komödien, Tragödien und Tradition. Interview von Egbert Tholl