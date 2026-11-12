Bei einer Auseinandersetzung um einen Sitzplatz in der S3 zum Hauptbahnhof ist am Mittwoch in der Früh eine 61-Jährige aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck leicht verletzt worden. Nach Angaben der Bundespolizei waren die Frau und ihr Mann gegen 6.45 Uhr mit einer 45-Jährigen in Streit geraten, weil diese ihren Koffer nicht beiseitestellen wollte, damit sich das Paar hinsetzen konnte. Die 61-Jährige soll die 45-Jährige beleidigt haben, woraufhin diese zuschlug.