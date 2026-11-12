Bei einer Auseinandersetzung um einen Sitzplatz in der S3 zum Hauptbahnhof ist am Mittwoch in der Früh eine 61-Jährige aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck leicht verletzt worden. Nach Angaben der Bundespolizei waren die Frau und ihr Mann gegen 6.45 Uhr mit einer 45-Jährigen in Streit geraten, weil diese ihren Koffer nicht beiseitestellen wollte, damit sich das Paar hinsetzen konnte. Die 61-Jährige soll die 45-Jährige beleidigt haben, woraufhin diese zuschlug.
Der Ehemann und ein weiterer Zeuge mussten die beiden Frauen trennen, bis am Münchner Hauptbahnhof die alarmierten Bundespolizisten eintrafen. Die 61-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Gesicht, benötigte jedoch keine ärztliche Behandlung, wie es im Pressebericht heißt. Nach Überprüfung der Personalien und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die Beteiligten ihrer Wege gehen. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Beleidigung und Körperverletzung.