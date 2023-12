Weil eine Frau und ein Mann in einem Zug eine Softair-Waffe bei sich hatten, ist es am Münchner Hauptbahnhof zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Wie die Bundespolizei erst am zweiten Weihnachtsfeiertag mitteilte, wurde sie am Freitagmittag von einer Frau informiert, dass im Zug von Freilassing nach München zwei Personen darüber sprächen, eine Waffe und Munition bei sich zu haben. Die Polizei sperrte den Bereich rund um die Gleise 9 und 10 und kontrollierte nach Ankunft des Zuges die beiden Gesuchten. Sie sind 20 und 25 Jahre alt und stammen aus dem Berchtesgadener Land, bei ihnen fanden sich eine sogenannte Anscheinswaffe plus Munition. Wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Waffengesetz wird gegen sie ermittelt. Die Polizei dankt der Mitreisenden "für ihr aufmerksames und umsichtiges Verhalten".