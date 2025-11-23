Zum Hauptinhalt springen

Hauptbahnhof München57-Jähriger will Zug nicht verlassen, schlägt wild um sich

Beamte der Bundespolizei mussten gegen einen Fahrgast mit abgelaufenem Ticket vorgehen (Symbolfoto).
Beamte der Bundespolizei mussten gegen einen Fahrgast mit abgelaufenem Ticket vorgehen (Symbolfoto). (Foto: Sven Hoppe/dpa)
  • Ein 57-Jähriger aus Bogenhausen weigerte sich am Samstag, einen Zug am Hauptbahnhof München zu verlassen, nachdem er nur ein abgelaufenes Ticket vorzeigen konnte.
  • Der Mann schlug wild um sich und beleidigte die Bundespolizisten, die ihn gegen seinen Willen aus dem Zug brachten.
  • Gegen ihn wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Betrugsversuchs und Erschleichens von Leistungen ermittelt.
Der Mann wehrt sich gegen Einsatzkräfte der Bundespolizei. Am Ende wird gegen ihn wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Betrugsversuchs und Erschleichens von Leistungen ermittelt.

Von Heiner Effern

Für einen 57 Jahre alten Mann aus Bogenhausen ist eine Bahnfahrt am Samstag auf der Wache der Bundespolizei in der Denisstraße zu Ende gegangen. Gegen ihn werde wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Betrugsversuchs und Erschleichens von Leistungen ermittelt, heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizei.

Der Zugführer hatte der offiziellen Schilderung nach gegen acht Uhr morgens um Hilfe gebeten, weil ein Passagier in der Regionalbahn von Nürnberg nach München nur ein abgelaufenes Ticket habe vorweisen können. Als die herbeigerufene Bundespolizei eintraf, wollte der Mann den Zug auf Gleis 20 nicht verlassen. Die Beamten brachten ihn gegen seinen Willen aus dem Zug, wobei der Mann wild um sich geschlagen und die Einsatzkräfte beleidigt haben soll. Getroffen hat er niemand.

Allerdings soll er die Beamten auf der Polizeiwache dann beschuldigt haben, ihm 300 Euro gestohlen zu haben. Als auch noch Ermittlungen wegen falscher Verdächtigten drohten, zog der Mann diesen Vorwurf laut Mitteilung zurück. Nun soll ein Unbekannter die Summe entwendet haben. Als alle Details festgehalten waren, konnte der Mann seine Reise fortsetzen.

