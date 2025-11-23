Für einen 57 Jahre alten Mann aus Bogenhausen ist eine Bahnfahrt am Samstag auf der Wache der Bundespolizei in der Denisstraße zu Ende gegangen. Gegen ihn werde wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Betrugsversuchs und Erschleichens von Leistungen ermittelt, heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizei.

Der Zugführer hatte der offiziellen Schilderung nach gegen acht Uhr morgens um Hilfe gebeten, weil ein Passagier in der Regionalbahn von Nürnberg nach München nur ein abgelaufenes Ticket habe vorweisen können. Als die herbeigerufene Bundespolizei eintraf, wollte der Mann den Zug auf Gleis 20 nicht verlassen. Die Beamten brachten ihn gegen seinen Willen aus dem Zug, wobei der Mann wild um sich geschlagen und die Einsatzkräfte beleidigt haben soll. Getroffen hat er niemand.

Allerdings soll er die Beamten auf der Polizeiwache dann beschuldigt haben, ihm 300 Euro gestohlen zu haben. Als auch noch Ermittlungen wegen falscher Verdächtigten drohten, zog der Mann diesen Vorwurf laut Mitteilung zurück. Nun soll ein Unbekannter die Summe entwendet haben. Als alle Details festgehalten waren, konnte der Mann seine Reise fortsetzen.