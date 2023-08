Von Tom Soyer

So ein echter Goldbarren ist richtig schwer. Er findet zwar in einer kleinen Kekspackung Platz, wiegt aber zwölfeinhalb Kilogramm. Einige Tausend Menschen sind an diesem Wochenende in die München-Filiale der Deutschen Bundesbank gekommen, um sich einmal wie Dagobert Duck zu fühlen, den 700 000 Euro teuren Barren für einen Moment in Besitz zu nehmen - und aufzupassen, dass sie sich beim Zurücklegen des Stücks in die Hochsicherheitsvitrine keinen Finger einzwicken. Es war die erste Gelegenheit seit 16 Jahren - so lange gab es dort keinen Tag der offenen Tür mehr.