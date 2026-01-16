Für seine Arbeit braucht Bertrand Freiesleben im Wesentlichen zwei Werkstoffe, der erste ist Ton, und zwar jede Menge davon, zehn bis fünfzehn Kilo. Freiesleben macht in Köpfen, die Porträtbüste ist seine Spezialdisziplin. Der zweite Werkstoff lässt sich deshalb nicht in Kilo messen: die Mithilfe der Menschen, die für ihn Modell sitzen. Stundenlang müssen sie brav den Kopf gerade halten, oder schief, ganz wie der Künstler es ansagt.
Ehrung für Alt-OBWie der Kopf von Hans-Jochen Vogel ins Rathaus kommt
Vor 18 Jahren saß der frühere Münchner Oberbürgermeister einem Künstler Modell. Doch bezahlen wollte für die Büste niemand. Warum der 2020 verstorbene Alt-OB ausgerechnet jetzt doch noch geehrt wird – und woher das Geld dafür stammt.
Von Roman Deininger
