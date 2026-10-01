Zum Hauptinhalt springen

Immobilien in MünchenBüros in Wohnungen umwandeln? Studie sieht kurzfristig viel weniger Potenzial als OB Krause

Lesezeit: 3 Min.

In München gibt es zahlreiche Büros, manche davon stehen leer. Viele sollen in Wohnfläche umgewandelt werden, wenn es nach Oberbürgermeister Dominik Krause geht.
In München gibt es zahlreiche Büros, manche davon stehen leer. Viele sollen in Wohnfläche umgewandelt werden, wenn es nach Oberbürgermeister Dominik Krause geht.
Foto: René Hofmann

Mehr als 1,5 Millionen Quadratmeter Gewerbefläche liegen in der Stadt brach. Der Oberbürgermeister glaubt, daraus „mindestens 10 000 Wohnungen“ schaffen zu können. Nun liefert eine Untersuchung erstmals Zahlen.

Von Sebastian Krass

SZ bei Google bevorzugen

Wichtige Menschen haben die Latte zum Start schon ziemlich hoch gehängt, so viel steht fest: Sie solle „Motor“ einer Entwicklung sein, die den Wohnungsmarkt entlaste, sagte Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) zum Start der Umbauagentur. Stadtbaurätin Elisabeth Merk nannte diese „einen bedeutenden Baustein für eine zukunftsweisende Strategie“, welche die Stadt mit ihrer neuen Stelle für die Verwandlung von leer stehenden Büroflächen in Wohnungen verfolgt.

Zur SZ-Startseite

Immobilienpreise
:Grundstückswerte in München fallen auf Niveau von vor zehn Jahren

Um bis zu 30 Prozent sind die Bodenrichtwerte gesunken. Was das für Käufer, Eigentümer und Mieter bedeutet.

SZ PlusVon Sebastian Krass

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite