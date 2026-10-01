Mehr als 1,5 Millionen Quadratmeter Bürofläche liegen in der Stadt brach. Oberbürgermeister Krause will sie in großem Stil für Wohnraum nutzen. Nun liefert eine Studie erstmals Zahlen, was möglich ist.

In München gibt es zahlreiche Büros, manche davon stehen leer. Viele sollen in Wohnfläche umgewandelt werden, wenn es nach Oberbürgermeister Dominik Krause geht.

Wichtige Menschen haben die Latte zum Start schon ziemlich hoch gehängt, so viel steht fest: Sie solle „Motor“ einer Entwicklung sein, die den Wohnungsmarkt entlaste, sagte Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) zum Start der Umbauagentur. Stadtbaurätin Elisabeth Merk nannte diese „einen bedeutenden Baustein für eine zukunftsweisende Strategie“, welche die Stadt mit ihrer neuen Stelle für die Verwandlung von leer stehenden Büroflächen in Wohnungen verfolgt.