Ein Acht-Quadratmeter-Zimmer in einer Vierer-WG in Neuperlach: 745 Euro. Ein Zimmer („voll möbliert“) in einer Vierer-WG in Berg am Laim: 895 Euro. 21 Quadratmeter in einer weiteren vierer-WG in München Fürstenried: 990 Euro. Ein 17-Quadratmeter-Zimmer in einer Zweier-WG an der Münchner Freiheit: 999 Euro.
Wohnungsnot von Studierenden in MünchenWarum nicht in Büro-Geisterstädte ziehen?
Lesezeit: 4 Min.
Tausende Studierende stehen auf der Warteliste des Studierendenwerks. Gleichzeitig stehen fast zwei Millionen Quadratmeter Bürofläche leer. Könnte es da ein Win-Win geben? Besuch bei zwei Kreativen mit einer Idee.
Von Viktoria Spinrad
Neues Projekt in München:Zwischenwohnen statt Leerstand – zu konkurrenzlos günstigen Mieten
Für Kulturprojekte werden zeitweilig leer stehende Immobilien in München schon länger freigegeben. Nun testen sieben junge Leute und die Stadt erstmals eine Zwischennutzung fürs Wohnen. Ein Zimmer ist sogar noch frei.
Lesen Sie mehr zum Thema