Im Münchner Tri liegen massive Holzträger offen unter der Decke, die Stützen bleiben sichtbar – auch vor den großen Fenstern, durch die viel Licht fällt. Großzügige Büroflächen, warme Oberflächen und helle Farben prägen den Eindruck. Wer durch das Gebäude der Accumulata Real Estate Management in Laim geht, spürt den Unterschied zu vielen Bürohäusern der 1970er-Jahre, in denen Betonraster, abgehängte Decken und Neonlicht das Raumgefühl bestimmten.
Neu gebaute BürosWie grün sind Holzhybrid-Gebäude?
Lesezeit: 5 Min.
Bei neuen Bürobauten wird statt auf Stahlbeton vermehrt auf Holz gesetzt. Das Ziel: Emissionen einsparen. Doch der ökologische Gewinn ist kein Automatismus. Worauf es ankommt.
Klimaschutz in München:70 000 Euro-Baum in München: Muss der Auftrag jetzt auch noch europaweit ausgeschrieben werden?
150 zusätzliche Bäume will die Stadt in der Altstadt pflanzen, doch die sind teurer, als man denkt. Warum so hohe Kosten entstehen und warum der Auftrag vermutlich europaweit ausgeschrieben wird – obwohl die Stadt selbst die größte kommunale Baumschule Deutschlands betreibt.
Lesen Sie mehr zum Thema