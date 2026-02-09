Im Münchner Tri liegen massive Holzträger offen unter der Decke, die Stützen bleiben sichtbar – auch vor den großen Fenstern, durch die viel Licht fällt. Großzügige Büroflächen, warme Oberflächen und helle Farben prägen den Eindruck. Wer durch das Gebäude der Accumulata Real Estate Management in Laim geht, spürt den Unterschied zu vielen Bürohäusern der 1970er-Jahre, in denen Betonraster, abgehängte Decken und Neonlicht das Raumgefühl bestimmten.