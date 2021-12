Mit der Sporthalle an der Gaißacher Straße hatten die Sendlinger für ihre diesjährige Bürgerversammlung im Oktober einen relativ geräumigen Versammlungsort im eigenen Viertel. Dennoch kam die Halle in lockerer Corona-Bestuhlung mit 240 Besuchern an ihre Kapazitätsgrenze. Einige Besucher wurden vom Ordnungsdienst weggeschickt. Wer trotzdem ausharrte, kam schließlich eine gute Dreiviertelstunde später doch noch herein, nachdem sich ein Großteil der Besucher bereit erklärt hatte, den Abend lang Maske zu tragen und so eine engere Sitzordnung zu ermöglichen. Da die zunächst Abgewiesenen ihr Grundrecht auf Teilnahme nicht ausüben konnten, fordert der Sendlinger Bezirksausschuss (BA) eine zusätzliche Versammlung im kommenden Frühjahr. Die Sendlinger Lokalpolitiker stellen sich damit ausdrücklich gegen ihr Aufsichtsgremium, das Direktorium, wo man bis auf Weiteres wegen der aktuellen Infektionslage keine neuen Versammlungstermine vorbereitet und erst eine Entspannung abwarten will.