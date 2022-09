Die diesjährige Bürgerversammlung von Schwabing-West findet am Mittwoch, 14. September, in der Dreifachsporthalle des Adolf-Weber-Gymnasiums an der Kapschstraße 4 von 19 Uhr an statt. Vertreterinnen und Vertreter der Stadtverwaltung und der Polizei stehen bereits von 18 Uhr an Rede und Antwort. Besprochen werden unter anderem Ideen zur Erweiterung des Parkraums, Probleme in den Fahrradstraßen Clemens- und Tengstraße und die Tram-Nordtangente. Anträge sind persönlich zu stellen und schriftlich einzureichen. Das Formular findet sich im Internet unter www.muenchen.de/wortmeldung, wird aber auch zu Beginn der Versammlung ausgegeben. Wichtig ist, den Personalausweis nicht zu vergessen: Nur wer sich als Bewohner des Stadtbezirks ausweisen kann, ist stimmberechtigt.