Der neue Oberbürgermeister Dominik Krause von den Grünen ist frisch gewählt, doch wer wird im Mai nach Beginn der Amtszeit in sein bisheriges Bürgermeister-Büro ziehen? Und was passiert ein paar Türen weiter, in den Räumen der Dritten Bürgermeisterin Verena Dietl von der SPD? Es dürfte im Rathaus nicht nur Planspiele um die möglichen Koalitionen geben, sondern zumindest klammheimlich auch um die Posten. Da könnte es stark auf eine Frage hinauslaufen: Welche Frau der Grünen wird als Bürgermeisterin mit dem Oberbürgermeister Krause an der Stadtspitze regieren?
Regierungsbildung in MünchenWer wird Dominik Krauses grüne Stellvertreterin?
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Die Sondierungen beginnen, die Spekulationen auch: Wer künftig die Ämter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters besetzt, hängt mit den möglichen Koalitionen zusammen. Wer sich jetzt warmläuft.
Von Heiner Effern und Anna Hoben
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