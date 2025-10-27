Zum Hauptinhalt springen

MeinungVorbild für künftige Wahlen?:Welche Lehren sich aus dem Münchner Olympia-Entscheid ziehen lassen

Portrait undefined Heiner Effern

Analyse von Heiner Effern

Lesezeit: 5 Min.

Extrem viele Stimmen wurden über die Briefwahl eingeschickt. Das verändert das Abstimmungsverhalten grundlegend.
Extrem viele Stimmen wurden über die Briefwahl eingeschickt. Das verändert das Abstimmungsverhalten grundlegend. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

München hat bei einer Rekordbeteiligung mit einer Zweidrittel-Mehrheit für eine Sommerspiele-Bewerbung gestimmt. Das Prozedere bei diesem Bürgerentscheid könnte wegweisend sein – und viele Gewohnheiten auch bei anderen Wahlen grundlegend verändern.

Der Bürgerentscheid zur Münchner Olympiabewerbung hat Klarheit in einer Sachfrage gebracht, doch seine Auswirkungen könnten weit über die Bewerbung für ein Sportgroßereignis hinausreichen. Die vom Stadtrat angestoßene Abstimmung, die 66,4 Prozent Zustimmung erbrachte, könnte wie ein Brennglas sein für künftige Wahlen – und alte Gewohnheiten in Wahlkämpfen über den Haufen werfen. Davon abgesehen stellt sich die Frage, ob ein Ratsentscheid zum jetzigen Zeitpunkt ausreichend ist oder eventuell sogar ein zusätzlicher Bürgerentscheid zur gleichen Frage noch folgen könnte. Oder sogar müsste.

